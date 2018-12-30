Смертельная авиакатастрофа в России: первые подробности

Мир

В воскресенье, 30 декабря, в России произошла катастрофа с вертолетом Robinson. В результате аварии погибли четыре человека.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах, машина разбилась при взлете с частной вертолетной площадки в поселке Верхняя Березовка в пригороде Улан-Удэ (Бурятия).

Воздушное судно упало на территорию базы отдыха, после чего загорелось. По данным МЧС, на земле никто не пострадал в результате инцидента.

Вертолет якобы принадлежал владельцу торгово-развлекательного центра People's Park Сергею Рогову. В момент крушения он находился на борту. Люди направлялись на рыбалку.

Причины крушения уточняются. На месте работают следственная группа СК РФ, Бурятская транспортная прокуратура и оперативная группа ЦУКС.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что в октябре текущего года в России разбился вертолет, на борту которого находился заместитель генерального прокурора Саак Карапетян. ЧП произошло в Костромской области, в нем погибли четыре человека.

А в августе в Красноярском крае России потерпел катастрофу вертолет , в которой погибли 18 человек, находившиеся на борту: 15 пассажиров и три члена экипажа.

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