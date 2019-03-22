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Хватала за шиворот и трясла: в сети показали видео жестокого обращения воспитательницы с детьми под Киевом (видео)
В сеть выложили видео, снятое камерами видеонаблюдения в детском садике. На кадрах видно, как в раздевалке женщина толкает маленькую девочку. Судя по комментариям, действие происходит в одном из детских учреждений в Вышгороде. Ранее сообщалось, что в Украине приняли закон о буллинге и установили штрафы в случае нарушений.
«Завтра Димона идет в садик. Страшно, что творится. Надеюсь, в нашем такого нет», — прокомментировала видеокадры интернет-пользователь, выложившая ролик на своей страничке в Facebook.
Под этим постом разгорелась жаркая дискуссия о том, как следует поступать с воспитателями, издевающимися над детьми. Одни комментаторы предлагали «поговорить» с сотрудницей детского заведения, другие — обратиться с этой записью в полицию.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в сети жаловались на воспитательницу одного из киевских детских садиков, которая позволяет себе кричать на детей и заниматься рукоприкладством.
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