На Донбассе снова планируют открыть КПВВ «Золотое»: названа дата

Общество

Контрольный пункт въезда-выезда «Золотое» на линии разграничения в Луганской области будет открыт в воскресенье, 24 марта. Об этом на брифинге сообщили первый вице-спикер парламента Ирина Геращенко и представитель Украины в Трехсторонней контактной группе Евгений Марчук.

«Украина определила дату открытия КПВВ Золотое. Мы планируем открыть его в воскресенье утром», — сообщила Геращенко, добавив, что об этом уже уведомлены международные партнеры.

Она выразила надежду, что Россия «даст отмашку своим марионеткам», чтобы они тоже открыли пункт пропуска со своей стороны.

Марчук отметил, что Киев уже дважды пытался запустить этот пункт пропуска, но боевики со своей стороны находили причины, по которым якобы невозможно было ним пользоваться.

«Украина 24 числа в очередной раз выходит и демонстрирует техническую готовность, военную безопасность, медицину и все, что нужно, для транспорта, а не только для пешеходов», — сказал он, отметив, что это уже третья попытка.

Марчук рассказал, что на линии столкновения ежедневно через шесть пунктов пропуска проходит 38 тысяч гражданских лиц, а на пасхальные праздники эта цифра превысит 50 тысяч.

Открытие нового КПВВ между Станицей Луганской и Майорском существенно упростит жизнь для тех 135 тысяч человек, которые проживают в районе города Золотое, и вынуждены совершать огромный крюк, чтобы пересечь линию соприкосновения.

Напомним, на подготовительные работы, в том числе разминирование, ремонт КПВВ «Золотое», расчистку дорог украинская сторона потратила чуть более 7 млн гривен.

В свою очередь, так называемые «власти» «ЛНР» уже заявили, что не собираются открывать свой КП в районе Золотого и будут расценивать «как провокации любые попытки Киева» в одностороннем порядке открыть пункт пропуска и начать работы на разрушенном мосту у Станицы Луганской.

Как писали «ФАКТЫ», КПВВ «Золотое» открыли 31 марта 2016 года, но спустя несколько часов его пришлось закрыть, чтобы не подвергать опасности людей, которых не хотели пропускать боевики.

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