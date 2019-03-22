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Причину скрывают: в Закарпатье восьмиклассницы избили школьницу до больничной койки (видео)
В Закарпатской области восьмиклассницы избили девятиклассницу. Инцидент произошел в Виноградовском районе.
После избиения школьница около недели пролежала в больнице. Родители школьниц и сами школьницы категорически отказываются говорить подробности. В полиции факт конфликта подтвердили. В частности, до сих пор неясно, что стало причиной конфликта, сообщает Голос Карпат.
Как писали «ФАКТЫ», в последнее время булинг в украинских школах стал распространенным явлением. Так, недавно в сети появилось видео драки между подростками, снятое на стадионе киевской школы № 294.
Судя по кадрам, подростки решили устроить публичное наказание своей сверстнице — она становится перед ними на колени и говорит: «Пожалуйста». Однако сразу после этого другая школьница набрасывается на нее и валит на землю.
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— Люся, а зачем столько кактусов у тебя на окне? Небось, чтобы мужики не залезали? — Нет, Катя, чтобы не выпрыгивали...