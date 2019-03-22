Услышали в темноте жуткий визг: под Черновцами «чрезвычайники» спасли на пожаре зайчонка (фото)

Люди и звери

Уже более 150 пожаров в экосистемах зафиксировали с начала года спасатели Черновицкой области. Есть и шокирующий пример того, как из-за человеческого равнодушия и безответственности страдают и гибнут животные…

- 15 марта ночью к нам поступил вызов о пожаре недалеко от областного центра. Горела сухая трава в селе Заволока Сторожинецкого района… Туда сразу выехал дежурный караул нашей первой государственной пожарно-спасательной части. Когда бойцы ликвидировали пожар на площади где-то в два гектара, то услышали в темноте визг животного, — рассказал «ФАКТАМ» начальник пресс-службы областных спасателей Сергей Бабчук. — Это оказался зайчонок. У животного были обожжены бок и задние лапки. Скорее всего, мама-зайчиха и другие ее дети из выводка или спрятались в норе от пожара или погибли… Поэтому наши бойцы приютили малыша. Спасатель Вадим Родионов взял животное к себе домой …

— Мы сначала не поняли, кто это пищит. Посветили фонариком — видим крохотное животное… Малыш едва мог двигаться… Как его можно было оставить на пепелище? Я взял его, спрятал в карман формы. Кстати, после этого пожара мы поехали еще на один вызов. Так что зайчонок ездил с нами. Тогда оставили его в кабине автомобиля. В часть вернулись уже около часа ночи… Утром, когда закончилась смена, я повез животное домой — в село Клокочка Кицманского района, — рассказал «ФАКТАМ» Вадим Родионов. — У нас в части не было чем кормить зайчика. Позвонил жене и дочери — встречайте нового члена семьи! Они, конечно, удивились и обрадовались. Уже утром мы покормили зайчонка молоком из пипетки. Вдвоем с женой — я держал животное, а она кормила.

Зайчонок живет у нас уже около недели. Постепенно оправился от пережитого ужаса… Мы осматривали его. Раны постепенно заживают. Это же дикое животное, выносливое, крепкое! Будет жить! Моя дочь от него просто в восторге. Зайчик активно открывает для себя мир нашего дома. Аппетит что надо: пьет молоко как минимум четыре раза в сутки. Подрастет — будем кормить овощами, фруктами, как в природе. Зайчонок прыгает по полу, по постели. Живет в нашей спальне. А вот по ночам мы держим его в клетке для попугайчиков, чтобы не убежал, не заблудился.

Зайчик очень воспитанный и дисциплинированный — делает свои природные дела только на тряпки, что мы ему подстилаем. Наши домашние коты относятся к нему хорошо. Они уже подружились. А вот к собакам его не подпускаем. Как его назвать, еще не решили. Ведь не знаем, самец это или самка.

Коллеги интересуются: как там наш друг? Привозил его в часть — все обрадовались. Возможно, когда животное подрастет, оставим его у себя. Я читал, что зайцы в неволе и 13 лет живут. Раньше мы кроликов разводили, теперь вот будем зайцев. Жаль только его маму, семью… Может, они все сгорели из-за этих нелюдей-поджигателей… Кстати, раньше так сухую траву не сжигали. А сейчас просто беда… Для людей, животных…

Кстати, неподалеку от села, где нашли и спасли зайчонка, есть ботанический заказник «Малеванка» и ботанический памятник природы «Участок степной флоры». Однако это не остановило поджигателей… По словам Сергея Бабчука, сейчас спасатели совместно с полицией, экологическими инспекторами, государственной лесной охраной и общественностью усилят борьбу с поджигателями.

Ранее «ФАКТЫ» рассказывали о масштабном пожаре в Одесской области: в заказнике «Тарутинская степь» — одном из крупнейших сохранившихся в Украине фрагментов степной экосистемы — выгорело около шести тысяч гектаров как заповедной территории, так и прилегающей к ней.

«ФАКТЫ» также писали о пожаре на площади в 50 гектаров в Килийском районе, на юге Одесской области, где снова вспыхнули камыш и сухая трава.

А недавно известный эколог Иван Русев сообщил, что в заповеднике под Одессой советские ядохимикаты отравляют уникальный лиман.

Фото пресс-службы Управления ГСЧС в Черновицкой области

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