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В школе в Хмельницкой области распылили газ: несколько детей попали в больницу
В городе Нетишин Хмельницкой области в одной из школ неизвестные распылили перцовый газ. В результате инцидента четверо учеников обратились в больницу. Об этом сообщили в Национальной полиции Хмельницкой области.
«Происшествие произошло на третьем этаже. Всех детей эвакуировали. Четверо из них обратились в местную больницу с раздражением верхних дыхательных путей», — говорится в сообщении полиции.
Как писали «ФАКТЫ», недавно аналогичное ЧП произошло в школе села Первомайское Витовского района Николаевской области. Там ученик 11-го класса принес баллончик с перечным газом и распылил его возле туалета.
Как сообщили в отделе коммуникации полиции Николаевской области, прибывшие на вызов правоохранители изъяли у парня средство для самозащиты слезоточивого и раздражающего действия «Перец-4». По словам школьника, он нашел баллончик на стадионе.
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