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Кровавое ДТП с Зайцевой и Дроновым: адвокат сделал важное заявление
В Харькове адвокат участника резонансного ДТП на Сумской в 2017 году Геннадия Дронова Сергей Перепелица заявил, что в ближайшее время подаст апелляцию. Об этом защитник сообщил во время телефонного разговора.
«Если успеем, то в апелляцию обратимся уже сегодня. Жалоба готова, мы намерены добиваться оправдания и оспаривать ряд нарушений, которые обнаружились во время процесса. Так, например, в приговоре нет данных о скорости, не указаны сведения, которые говорили бы о степени вины моего подзащитного», — рассказал адвокат, сообщает NewsRoom.
Также Перепелица обратил внимание, что регистрация петиции на сайте президента, а также появление группы «В поддержку Геннадия Дронова» в Facebook говорит о том, что его клиента поддерживает общественность.
«Граждане не согласны с таким приговором. Как и мы, они видят неточности и нарушения», — добавил адвокат.
Как писали «ФАКТЫ», ранее адвокат Дмитрий Марцони заявил, что Дронов получил такой же срок, как и другой участник ДТП Елена Зайцева, потому что не признал своей вины, а его адвокаты затягивали судебное и досудебное рассмотрение дела.
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