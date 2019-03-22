В Киеве школьникам продлили весенние каникулы

Общество

В Киеве весенние каникулы решено продлить еще на один день — понедельник 1 апреля в школах будет выходным. Связано это с запланированными в воскресенье 31 марта выборами президента. Многие избирательные участки расположены в школах, и участковым комиссиям нужно будет время для подсчета голосов и для дальнейшего демонтажа кабинок для голосования.

Согласно разъяснению департамента образования и науки Киевской горгосадминистрации, во вторник, 2 апреля, учебный процесс в школах возобновится в обычном режиме.

Напомним, в Киеве к выборам созданы 1103 избирательных участка. Подвести итоги голосования в округах комиссии должны до 5 апреля, в целом по Украине — до 10 апреля.

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