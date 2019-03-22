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Украина

В России сделали заявление о транзите газа через Украину

16:08 22 марта 2019 156
Трубопровод
Инф. «ФАКТОВ»

Россия готова продлить с Украина контракт на транзит газа на основании действующих договоренностей. Об этом заявил глава правления «Газпрома» Алексей Миллер на пресс-конференции в Москве.

Кстати, похожие заявления ранее делал российский премьер Дмитрий Медведев. Правда, в качестве условия сохранения транзита газа в Европу через Украину упоминал «определенные условия». В частности, «урегулирование отношений между заинтересованными компаниями, выгодные экономические и коммерческие параметры сделки, а также стабильная политическая обстановка».

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», «Нафтогаз», который в 2018 году подал новый иск против «Газпрома» на 12 млрд долларов, готов отказаться от претензий к российской компании или пересмотреть их. Но для этого, как заявлял председатель правления НАК «Нафтогаз Украины», россиянам придется выполнить важное условие, касающееся сохранения транзита газа через Украину после 2019 года.

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