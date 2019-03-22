Украина

В России сделали заявление о транзите газа через Украину

Россия готова продлить с Украина контракт на транзит газа на основании действующих договоренностей. Об этом заявил глава правления «Газпрома» Алексей Миллер на пресс-конференции в Москве.

Кстати, похожие заявления ранее делал российский премьер Дмитрий Медведев. Правда, в качестве условия сохранения транзита газа в Европу через Украину упоминал «определенные условия». В частности, «урегулирование отношений между заинтересованными компаниями, выгодные экономические и коммерческие параметры сделки, а также стабильная политическая обстановка».

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», «Нафтогаз», который в 2018 году подал новый иск против «Газпрома» на 12 млрд долларов, готов отказаться от претензий к российской компании или пересмотреть их. Но для этого, как заявлял председатель правления НАК «Нафтогаз Украины», россиянам придется выполнить важное условие, касающееся сохранения транзита газа через Украину после 2019 года.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter