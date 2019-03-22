Очень свободолюбивы: Горбулин указал на знаковое отличие украинцев от россиян

Украина

Украина хотя и долгое время была частью Российской империи и жили почти в одинаковых условиях, под одними правителями, и традиции одинаковые, и язык похожий, но украинцы и россияне совсем разные. Основное отличие в том, что украинцы более свободолюбивы, в трудных ситуациях они не просто страдают и ждут от кого-то избавления, а ищут выход. Так считает академик, первый вице-президент Национальной академии наук Украины Владимир Павлович Горбулин.

В интервью на канале «Кириченко Talk» он напомнил, что россияне с давних времен постоянно кого-то завоевывали, над кем-то были. У них не рождались цивилизационные цели, не было развития. У россиян наблюдается уход в мир иллюзий. И в этом они видят превосходство над остальными.

Горбулин вспомнил свою фразу, которую сказал еще в 1999 году, и за которую, по его словам, «российская власть ходила по нему ногами»: «Сегодня Россия — это чекистско-православная держава».

Приход к власти ленинградских силовиков, которые слились с православием, а потом поставили его себе на службу, не дает России развиваться. Там нет свободы. Майдан там невозможен.

В украинском народе, отметил Горбулин, всегда жило свободолюбие. Если и есть какие-то страдания, то они подталкивают к действию, мотивируют, заставляют двигаться вперед и развиваться.

Академик напомнил, что до Екатерины Второй на украинских землях не было крепостничества. Оно появилось только после разгрома Суворовым Запорожской Сечи и изгнанием запорожцев за Дунай. Из запорожских казаков появились позже казаки на Дону и Кубани.

В разные времена Украина географически была обречена на постоянное передвижение через ее территорию огромного количества народов. При чем какая-то их частица постоянно оставалась. Но при этом украинцы миролюбивы, находили общий язык со всеми.

Напомним, Владимир Горбулин считает, что благодаря агрессии России произошла идентификация украинцев. Академик отметил, что Донбасс можно было освободить в 2014 году до 25 августа.

Интервью с академиком Горбулиным читайте в материале «ФАКТОВ»: «Широкомасштабной войны с Россией не будет».

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