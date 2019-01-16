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Украина

Донбасс могли освободить до 25 августа 2014 года, — Горбулин

16:25 16 января 2019   88
Владимир Горбулин
Ольга БЕСПЕРСТОВА, «ФАКТЫ»

Вооруженные силы Украины вместе с добровольцами могли освободить Донбасс летом 2014 года. Об этом в интервью «ФАКТАМ» заявил бывший директор Национального института стратегических исследований, советник президента Украины Владимир Горбулин.

«Освободить Донбасс мы могли до 25 августа 2014 года. Я знаю, какие были варианты. Фактически оставалась неделя от силы, если бы не случилось прямое военное вторжение», — говорит Горбулин, вспоминая переход границы российскими войсками с последующим созданием для украинских войск так называемого «котла» в районе Иловайска.

Он отметил, что сейчас Россия продолжает снабжать боевиков «ДНР» и «ЛНР» средствами ведения войны, отправляя очередные «гумконвои».

«На Донбассе два „армейских“ корпуса — 32 тысячи хорошо вооруженных и хорошо подготовленных человек», — напомнил советник президента.

Полный текст интервью читайте в свежем номере газеты «ФАКТЫ» от 17 января 2019 года и на сайте в ближайшие дни.

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