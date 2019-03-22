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Названо число российских военных, участвовавших в захвате Крыма
В 2014 году в захвате украинского Крыма «зелеными человечками» участвовало минимум 10,5 тысячи российских военных. К такому выводу пришел Святошинский райсуд Киева, рассматривая дело экс-представителя Путина в Крыму Олега Белавенцева.
В решении суда от 18 марта 2019 года написано, что в период с 20 февраля по 16 марта 2014 года в Крым из России было незаконно перемещено не менее 10 500 российских военнослужащих.
Кроме того, как говорится в материалах дела, РФ перебросила на полуостров минимум 10 танков, 207 БТР и БМП, 8 ракетных комплексов «Бастион-П», 24 «Града», 12 «Ураганов», более 80 орудий, более 25 артустановок «Гвоздика», 80 единиц средств противовоздушной обороны, 16 бомбардировщиков Су-24, 2 истребителя СУ-27, 6 самолетов-разведчиков СУ 24 МР, 26 вертолетов и около 640 грузовиков «УРАЛ» и «КАМАЗ».
Напомним, 18 марта Святошинский районный суд Киева заочно приговорил к 13 годам лишения свободы уполномоченного представителя президента РФ в так называемом «Крымском федеральном округе» Олега Белавенцева. Суд признал его виновным в посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины, подстрекательстве к государственной измене и ведении агрессивной войны против Украины. Следствие доказало, что Белавенцев с февраля-марта 2014 года был в Крыму и, по предварительному сговору с другими представителями власти РФ, помогал российским военным взаимодействовать с военными казачьими обществами.
Как писали «ФАКТЫ», бывший узник Кремля, один из лидеров крымскотатарского народа Ахтем Чийгоз заявил, что Белавенцев предлагал ему 3 миллиона долларов за переход на сторону оккупантов в Крыму.
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