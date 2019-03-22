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Мир

Главное чувство — страх: Акунин указал на слабость Путина

18:17 22 марта 2019 23
акунин
Инф. «ФАКТОВ»

Известный российский писатель Борис Акунин называет Владимира Путина слабым правителем и сравнивает его с боязливыми императорами. Об этом автор «Истории Российского государства» заявил на Youtube-канале Ирины Шихман «А поговорить».

«Во многом похож на Николая I. В чем-то похож на Александра III. Производит впечатление правителя, главным чувством которого является страх. То есть он, реагируя на ситуацию, постоянно боится… Там подпорки делает, там гайки подкручивает, чтобы систему сохранить… Там веревочки подвязывает, как Николай I. Заканчивается все Крымской войной, когда все это разваливается», — считает Акунин.

По мнению писателя, политика Путина далека от методов, которыми должен оперировать настоящий лидер страны. «Настоящий талантливый правитель смотрит вперед, строит рельсы, по которым поедет поезд. А он (Путин) — слабый правитель, по-моему», — подытожил литератор.

Напомним, ранее Акунин рассказывал, что Путин отказался прислушиваться к оппозиции, закрутил «гайки и загнал всех под асфальт». Также писатель метко отметил, что в России популярна «ордынская модель управления».

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