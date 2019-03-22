- 20:54 Футбол на ТВ: где смотреть онлайн матчи отбора к Евро-2020
- 20:48 Всю жизнь отставали: Горбулин развенчал миф об особенности России
- 20:15 В Днепре мужчина стрелял из окна по детям: есть пострадавший
- 20:08 Португалия – Украина: онлайн-трансляция отборочного матча Евро-2020
- 19:57 Крупное ограбление на Бали: в истории замешан бывший милиционер из Закарпатья
- 19:49 Стало известно о подготовке провокации против украинских силовиков накануне выборов
- 19:38 Где смотреть онлайн Португалия — Украина: расписание трансляций матча квалификации Евро-2020
- 19:34 Встреча Бойко и Медведчука с Медведевым: в СБУ сделали интересное заявление
- 19:29 Олег Винник порадовал поклонниц сексуальным торсом в спортзале
- 19:25 В России подогрели слухи о выдаче российских паспортов на оккупированном Донбассе
Крупное ограбление на Бали: в истории замешан бывший милиционер из Закарпатья
На острове Бали за разбойное нападение местной полицией был задержан бывший следователь закарпатской милиции, которого внутренняя безопасность в свое время разоблачила в совершении преступления.
Как сообщили в Нацполиции, после реформы правоохранительной системы, мужчина попытался пройти конкурсный отбор и стать полицейским снова. Однако работники Департамента внутренней безопасности НПУ, учитывая преступление совершено экс-милиционером в прошлом, не допустили этого.
Сообщается, что в 2015 году майор милиции, работая над расследованием дела, провернул аферу с автомобилями и документами, являющимися вещественными доказательствами, а затем выдал их лицам, не являющимся собственниками.
Не попав на работу в полицию, сговорившись с двумя россиянами, закарпатец оказался на острове Бали. Сотрудники местной полиции задержали его с сообщниками на совершении разбойного нападения на магазин, откуда они, угрожая оружием, похитили 900 миллионов индонезийских рупий. При задержании один из преступников пытался оказать сопротивление, поэтому полиции пришлось стрелять на поражение.
Ранее «ФАКТЫ» сообщали о том, что во Франции инкассатор угнал бронированный автомобиль с деньгами. Он похитил 3,4 миллиона евро.
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
Выходит утром на крыльцо теща с метлой в руках. Зять ее спрашивает: « Что это вы, мама, подметать собрались или куда-то летите?»