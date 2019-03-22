Мир

Крупное ограбление на Бали: в истории замешан бывший милиционер из Закарпатья

На острове Бали за разбойное нападение местной полицией был задержан бывший следователь закарпатской милиции, которого внутренняя безопасность в свое время разоблачила в совершении преступления.

Как сообщили в Нацполиции, после реформы правоохранительной системы, мужчина попытался пройти конкурсный отбор и стать полицейским снова. Однако работники Департамента внутренней безопасности НПУ, учитывая преступление совершено экс-милиционером в прошлом, не допустили этого.

Сообщается, что в 2015 году майор милиции, работая над расследованием дела, провернул аферу с автомобилями и документами, являющимися вещественными доказательствами, а затем выдал их лицам, не являющимся собственниками.

Не попав на работу в полицию, сговорившись с двумя россиянами, закарпатец оказался на острове Бали. Сотрудники местной полиции задержали его с сообщниками на совершении разбойного нападения на магазин, откуда они, угрожая оружием, похитили 900 миллионов индонезийских рупий. При задержании один из преступников пытался оказать сопротивление, поэтому полиции пришлось стрелять на поражение.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали о том, что во Франции инкассатор угнал бронированный автомобиль с деньгами. Он похитил 3,4 миллиона евро.

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