Александр Цекало отметил день рождения в Италии с новой женой

Шоу-бизнес

22 марта продюсеру Александр Цекало исполнилось 58 лет, и он решил отметить праздник в жаркой Италии вместе со своей новой женой Дариной Эрвин. Об этом пишет пишет «Стархит».

Молодожены отдыхают на побережье, а также посещают музеи и рестораны.

Сообщается, что Цекало проводит все свободное время рядом с молодой супругой. Пока влюбленные не выходят вместе на красные ковровые дорожки, но вот рестораны и галереи Москвы посещают с завидной регулярностью.

По всей видимости, пара обожает Италию. Новый 2019 год Александр и Дарина отмечали в Риме. Тогда они не стеснялись демонстрировать свои чувства на публике, обнимаясь и целуясь прямо на улице. При этом избранница продюсера продолжает игнорировать вопросы подписчиков о личной жизни.

Напомним, в начале марта стало известно, что Александр Цекало женился в четвертый раз. Популярный продюсер долго скрывал роман с девушкой по имени Дарина, но когда он стал достоянием общественности, решил узаконить отношения.

Поклонники Цекало надеются, что четвертый брак будет для него последним. О любвеобильности продюсера уже давно слагают легенды, но он сам предпочитает скрывать личную жизнь от посторонних глазах.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», бывшая жена Александра предпочитает не комментировать проблемы в личной жизни, а вот ее сестра Вера Брежнева отметила, что состоявшийся развод стал тяжелым испытанием для всей их семьи. «Он является родственником по детям, но не частью семьи. С Сашей лично я не общалась, но не могу ненавидеть его, ведь у меня прекрасные племянники. Как я могу ненавидеть их папу?» — заявила Вера в интервью для YouTube-канала «Эмпатия Манучи».

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