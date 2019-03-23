- 9:14 Португалия – Украина — 0:0: видеообзор отборочного матча Евро-2020
- 8:59 Житель Сумщины сам ампутировал себе часть ноги: история получила продолжение
- 8:45 Биатлон в Холменколлене: где смотреть онлайн гонки преследования на Кубке мира
- 8:34 Плен не помешает: моряк Беспальченко готовится к свадьбе
- 8:12 Пока Путин готовит Россию к войне, на страну надвигаются хаос и безвластие
- 8:10 Ураган оставил без света почти сотню населенных пунктов в Украине
- 8:09 Чемпионы мира начали отбор к Евро-2020 с разгрома в Молдове: видеообзоры матчей
- 8:01 Страстный поцелуй и шокирующие признания: чем запомнился третий эфир «Холостяка»
- 8:00 В королевской семье пополнение: что известно о ребенке Меган Маркл и принца Гарри
- 7:55 Люксембург – Украина: онлайн-трансляция матча отбора к Евро-2020
Житель Сумщины сам ампутировал себе часть ноги: история получила продолжение (видео)
Жуткая история в Ахтырке, когда местный житель вынужден был сам провести себе ампутацию ноги, получила продолжение. 22 марта мужчину госпитализировали в хирургическое отделение районной больницы Ахтырки и готовят к операции.
«Весь курс лечения мужчине будет предоставлен бесплатно. Владимир Григорьевич морально готов к операции и очень рад тому, что наконец его избавят от боли, из-за которой он долгое время страдал», — рассказала в Facebook журналистка Роксолана Макси.
Напомним, ЧП в Ахтырке получило известность после того, как в полицию обратился местный житель: его собака притянула во двор часть стопы человека. Позже выяснилось, что конечность была отрезана не в стационарных условиях, а, проще говоря, на дому. Нашелся и пациент — мужчина, долгое время страдавший некрозом тканей ноги. Проведя домашнюю ампутацию, больной выбросил конечность на улицу.
Полиция не нашла в случившемся криминала, уголовное производство не открывалось. Мужчину врачи признали нуждающимся в лечении и вечером 18 марта доставили на «скорой» в отделение экстренной помощи. Утром 19 марта больной от дальнейшего лечения и от операции отказался, за пациентом прибыли родственники и увезли его по месту жительства. Врачам была оставлена записка об отказе от лечения. Было заявлено, что близкие пациента не могут оплатить операцию и медикаменты.
Сам пострадавший рассказал, что страдает от поражения правой ноги с июня 2018 года. С того времени на конечности развилась сухая гангрена правой стопы и нижней трети голени.
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
— На улице гололед. Мечта о том, что мужчины будут у моих ног, начинает осуществляться. Пока сходила в магазин, двум помогла встать, а с одним даже... полежала!