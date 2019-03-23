Житель Сумщины сам ампутировал себе часть ноги: история получила продолжение (видео)

Общество

Жуткая история в Ахтырке, когда местный житель вынужден был сам провести себе ампутацию ноги, получила продолжение. 22 марта мужчину госпитализировали в хирургическое отделение районной больницы Ахтырки и готовят к операции.

«Весь курс лечения мужчине будет предоставлен бесплатно. Владимир Григорьевич морально готов к операции и очень рад тому, что наконец его избавят от боли, из-за которой он долгое время страдал», — рассказала в Facebook журналистка Роксолана Макси.

Напомним, ЧП в Ахтырке получило известность после того, как в полицию обратился местный житель: его собака притянула во двор часть стопы человека. Позже выяснилось, что конечность была отрезана не в стационарных условиях, а, проще говоря, на дому. Нашелся и пациент — мужчина, долгое время страдавший некрозом тканей ноги. Проведя домашнюю ампутацию, больной выбросил конечность на улицу.

Полиция не нашла в случившемся криминала, уголовное производство не открывалось. Мужчину врачи признали нуждающимся в лечении и вечером 18 марта доставили на «скорой» в отделение экстренной помощи. Утром 19 марта больной от дальнейшего лечения и от операции отказался, за пациентом прибыли родственники и увезли его по месту жительства. Врачам была оставлена записка об отказе от лечения. Было заявлено, что близкие пациента не могут оплатить операцию и медикаменты.

Сам пострадавший рассказал, что страдает от поражения правой ноги с июня 2018 года. С того времени на конечности развилась сухая гангрена правой стопы и нижней трети голени.

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