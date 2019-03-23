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Украина

На Донбассе уничтожили военную технику боевиков: офицер ВСУ показал видео мощного удара

9:29 23 марта 2019 309
донбасс
Инф. «ФАКТОВ»

Подразделения объединенных сил на Донбассе точным ударом уничтожили военную технику оккупантов, подвозившую на передовую боекомплект и вооружение. Видео мощного удара опубликовал офицер ВСУ Анатолий Штефан («Штирлиц»). По данным развездки, уничтожение военной техники ликвидировало одного оккупанта, еще двое получили ранения.

Также офицер обращает внимание на тактику российских оккупантов — прикрываться мирным населением. «Окопы и позиции находятся прямо перед жилыми домами и уходят в глубину населенного пункта», — отмечает Штефан.

Напомним, ранее беспилотник зафиксировал, как боевики на Донбассе используют дома мирных жителей для сокрвтия своих позиций.

Как сообщали «ФАКТЫ», 20 марта Объединенные силы ликвидировали склад боеприпасов врага.

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