Воспитательница издевалась над детьми: подробности скандала в "детском садике" под Киевом

Происшествия

В Вышгороде Киевской области разгорелся скандал в частном детском садике. В сети появилось видео с камер наблюдения, на котором видно, как в раздевалке женщина хватает за шиворот, трясет и с силой толкает маленькую девочку. Ребенок плачет, но женщина продолжает ее толкать. Эта женщина оказалась воспитательницей частного детского садика «Сказочная страна». «ФАКТАМ» удалось поговорить с отцом девочки, которую на видео толкает воспитательница. Мужчина рассказал нам подробности скандальной истории.

- Посмотрев это видео, мы с женой были в шоке, — рассказал «ФАКТАМ» Павел. — Нашей дочке всего два с половиной годика. Она еще не так хорошо говорит, поэтому не могла рассказать нам подробности. Но мы сами стали замечать, что с ребенком что-то не так.

По словам Павла, они отдали дочь в этот садик в сентябре 2018 года. Первые полтора месяца девочка охотно туда ходила, но потом желание пропало.

- Мы думали, что она просто ленится, — говорит Павел. — Но дошло до того, что дочка наотрез отказывалась идти. И к тому же начала странно себя вести. Например, говорю ей, что будем одеваться. Дочка не хочет. Я повторяю, что надо одеться, а она сразу в слезы, забивается в угол, кричит. Как будто боится, что ей что-то сделают. Начались беспричинные истерики, ночные кошмары. Она просыпалась с криком по пять-шесть раз за ночь. Мы с женой не могли понять, что происходит. До того, как отдали ее в садик, такого не было. Не раз звонили ее воспитательнице (той самой с видео), советовались. Она говорила, что это нормально — мол, у ребенка адаптационный период, она привыкает к садику, к новой обстановке. Говорила, что у нас очень хороший ребенок, что дочка ей очень нравится.

Мы надеялись, что этот «адаптационный период» скоро закончится. Но становилось только хуже. Дочка была нервной и встревоженной. А еще мы стали замечать у нее шишки и синяки. Воспитательница говорила: «Она ударилась, упала. Это же дети». Один раз сказала, что девочки стукнулись лбами — отсюда, дескать, и шишка. Уже сейчас родители некоторых других детей рассказывают, что замечали то же самое. Одни рассказали, что у их ребенка была порвана кофта. Но опять-таки никто не думал, что это может делать воспитательница!

Наша дочка стала часто болеть. Из-за этого приходилось оставлять ее дома. И я заметил, что за несколько недель, проведенных дома, она успокаивается, прекращаются слезы и истерики. Но стоило нам опять отдать ее в садик, как все повторялось.

О том, что на самом деле происходит в садике, они с женой, по словам Павла, узнали случайно:

- Жена пришла в больницу за справкой для дочки и встретила там одного человека, имеющего отношение к садику. Пока не могу сказать, кто это. Этот человек сказал ей: «Лучше заберите ребенка. Там такое происходит. Посмотрите записи с камер видеонаблюдения». Он особенно рекомендовал нам посмотреть запись за среду. Мы обратились к администрации садика с просьбой показать нам записи. Объяснили, что хотим увидеть, как дочка ведет себя в садике.

Записи с камер нам показали далеко не сразу. Все время просили подождать, что-то у них «не получалось». В администрации садика сказали, что они хранят записи только две недели. Мы настаивали, чтобы нам показали записи тех дней, когда дочка была в садике. Особенно просили показать среду. Но по странному совпадению именно за среду у них ничего не оказалось. На моменте, когда дети в тот день выходят на прогулку, запись почему-то обрывается. Нам сказали, что поломалась камера. Все это очень странно.

Читайте также: На Львовщине 78-летний учитель жестоко избил 11-летнего ребенка

Тогда мы попросили показать другой день — например, вторник. И увидели то, что потом появилось в соцсетях. Мы были шокированы. Воспитательница хватала дочку за шиворот, трясла, толкала… Мы с женой с трудом могли сдерживать эмоции. Администратор, которая смотрела видео вместе с нами, оставалась спокойной. Она только сказала: «Да, это неприемлемая ситуация». А человек, который нам посоветовал посмотреть записи, потом сказал: то, что мы увидели за вторник — это еще ерунда. Дескать, в среду все было гораздо хуже.

Но даже того, что мы увидели, было вполне достаточно. Я попросил администратора отдать мне запись. Она не дала — сказала, что «это для внутреннего пользования». Тогда я стал снимать это на камеру своего мобильного. Администратор еще попыталась рассказать, что я не имею права этого делать…

Павел обратился в полицию. Многие родители его в этом поддержали.

- Некоторые сейчас говорят, что тоже замечали в поведении своих детей странности, — говорит Павел. — Были и синяки, и порванные вещи… Но есть и те, кто не хочет поднимать скандал. Нашлись родители, которые сказали, что их дети «если и получали, то за дело».

Когда мы обратились в полицию, выяснилось, что с документами в этом садике тоже не все в порядке. Оказалось, у них нет соответствующей лицензии и по бумагам это вообще не садик, а просто детский клуб. Родители заключали договора с частными предпринимателями (ФОП), которыми, выступали администраторы садика. И по документам деятельность этих предпринимателей к педагогике не имеет никакого отношения. Например, администратор, с которой мы имели дело, по документам занимается сдачей помещений в аренду.



— С самой воспитательницей вы после просмотра видео не общались?



- Нет. Она потом написала мне извинения в соцсети. Но письмо прислала с чужого аккаунта. Еще звонил какой-то Валерий. Сказал, что он — соучредитель садика. Уверял, что о происходящем даже не догадывался и что теперь он, дескать, примет меры. Предложил оплатить нашей дочери психолога и на этом закрыть вопрос.

Но я хочу, чтобы разбирались правоохранительные органы. Если сейчас закрыть на это глаза, ситуация будет повторяться. Не с нашей дочкой, так с другими детьми. Отдавая ребенка в этот садик, мы даже представить себе не могли такую ситуацию. Мы читали об этом садике хорошие отзывы. В администрации нам рассказывали, что они работают по новым интересным методикам… Ну и стоимость. Тут мы платили по 5300 гривен в месяц. Для частного садика под Киевом это еще приемлемая цена.

Читайте также: Харьковская няня, избивавшая больного ребенка: «Я не могла сдержать себя. Возможно, это климакс…»

После того, как скандальное видео появилось в соцсетях, в садике перестали отвечать на телефонные звонки, администрация учреждения не выходит на связь ни с журналистами, ни с родителями детей. «ФАКТЫ» неоднократно звонили по указанным на официальном сайте садика телефонам, но никто не взял трубку.

Тем временем в полиции открыли уголовное производство по статье «Побои и истязания». Воспитательницу временно отстранили от работы. Вышгородский отдел образования начал проверку по этому случаю.

Ранее «ФАКТЫ» рассказывали, как в Харькове няня-садистка нанесла ребенку 106 ударов и выбила зуб. Сейчас это громкое дело уже слушается в суде. Также «ФАКТЫ» рассказывали о том, как в Одессе пьяная няня жестоко избила ребенка.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter