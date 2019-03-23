История современности

Прокурор Южного округа штата Нью-Йорка обратился в суд с ходатайством о том, чтобы США вернули Украине картину французского художника XVIII века Пьера Луи Гудро «Влюбленная пара». Это полотно принадлежит Национальному музею искусств имени Варвары и Богдана Ханенко, вплоть до 1941 года находилось в его коллекции. Вывезено в Германию из оккупированного гитлеровцами Киева. Затем оказалось в Великобритании, а оттуда попало в Соединенные Штаты.

- В 2013 году, отслеживая, какие предметы искусства выставляются на продажу на зарубежных аукционах, сотрудница нашего музея Елена Живкова (сейчас она занимает должность заместителя директора по научной работе), увидела, что в Нью-Йорке на сайте Аукционного дома «Дойл» появилась картина Пьера Луи Гудро «Влюбленная пара», исчезнувшая из фондов Музея Ханенко в период оккупации Киева. Мы сразу же написали письма в Министерство культуры Украины и другие государственные органы с просьбой помочь в возвращении этой работы. В результате продажа картины была приостановлена. Но вопрос с возвращением затягивался. И вот теперь после очередного обращения Министерства культуры Украины в Государственный Департамент США, Департамент Государственной безопасности США и Аукционный дом «Дойл» прокурор южного округа Нью-Йорка обратился в суд с тем, чтобы картина была возвращена нашей стране, — говорит генеральный директор Национального музея искусств имени Богдана и Варвары Ханенко Екатерина Чуева.

— Как удалось доказать, что это та самая картина, которая исчезла из фондов вашего музея в годы оккупации?

- В 2014 году Елена Живкова ездила в США, ей дали возможность осмотреть картину. Она обнаружила на обратной стороне музейные обозначения, и подтвердила принадлежность работы коллекции Музея Ханенко.

— Сколько произведений искусства гитлеровцы вывезли из вашего музея?

— Сразу после того, как немецкие войска покинули Киев, работники нашего музея стали проверять фонды и недосчитались более 24 тысяч единиц хранения. В основном это графика.

*Екатерина Чуева: «Пока что возвращены два из более чем 24 произведений искусства, исчезнувших из нашего музея во время войны»

— В 1945 году после капитуляции гитлеровской Германии эти работы были возвращены?

— Нет. Считалось, что они сгорели в Кёнигсберге во время пожара. Поэтому поначалу исчезнувшие произведения даже не искали. Оказалось, если и сгорели, то не все. На данный момент из этих 24 тысяч возвращены две работы голландских мастеров. Одна из них находилась в России и была возвращена еще в 1970-х годах, вторая появилась на известном аукционе в 2011 году и ее удалось вернуть благодаря поддержке «Фонда Александра Фельдмана».

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