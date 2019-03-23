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Украина

ЧП в Крыму: лечебное озеро уничтожают нечистотами (фото)

12:56 23 марта 2019 147
крым
Инф. «ФАКТОВ»

В оккупированном Крыму уничтожается курорт Саки, знаменитый лечебными грязями. В грязевое озеро Ковш сливаются канализационные стоки. Все происходит при полном попустительстве оккупационной администрации Крыма.

О том, что в лечебные сакские грязи сливаются стоки из городской канализации, стало известно еще в прошлом году. Но тогда оккупанты попытались оправдаться форс-мажором: якобы авария коллектора случилась внезапно. Однако позже выяснилось, что отходы в озеро Ковш попадают из-за полностью разрушенной канализационной инфраструктуры. В марте стало известно, что на решение проблемы потребуется два-три года.

Фотографии нынешнего состояния сакского озера опубликовала крымский блогер RoksolanaToday&Крым. «Добро пожаловать на фекальный курорт! Излечит любые болезни», — с сарказмом отметила блогер.

озеро саки

Напомним, после аннексии Крыма природные богатства полуострова варварски уничтожаются. Под Керчью ради песка разрыли хранилище токсичных отходов, а ядовитые стоки попадают в море, уничтожая эндемичную флору и фауну.

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