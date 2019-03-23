Угрожали ребенку: сотрудники охранной фирмы совершили дерзкое ограбление под Днепром (фото)

Происшествия

В Днепропетровской области вооруженные грабители совершили нападение на частное домовладение предпринимателей. Для совершения преступления они выбрали момент, когда дома осталась только 9-летний ребенок. Когда он входил в дом, неизвестные в балаклавах и с оружием вбежали в дом и, угрожая девочке, вынесли телевизор, деньги и ювелирные украшения. Эту криминальную историю своем Facebook рассказал первый замглавы Национальной полиции Украины Вячеслав Аброськин.

По его словам, ребенок запомнил, что преступники исчезли с места преступления на автомобилях с «мигалками». По этой примете их и задержали.

Преступниками, к удивлению полицейских, оказались охранники частной охранной фирмы, которые использовали спецавтомобиль с желтыми проблесковыми маяками и надписью «Охрана».

«Руководителям частных охранных предлприятий следует более внимательно подходить к проверке лиц, которых нанимают на работу, а заказчикам охранных услуг нужно обращать внимание на то, кого же они нанимают, чтобы вместо охраны не ограбили и не убили», — порекомендовал первый замглавы Национальной полиции.

Напомним, вечером 12 марта в Звенигородке Черкасской области грабитель ворвался в дом местных предпринимателей и смертельно ранил их. А уже на следующий день аналогичное преступление было совершено в Овидиопольском районе Одесской области — там четверо вооруженных злоумышленников, лица которых были прикрыты масками, проникли в дом местного предпринимателя и принудили отдать им ценности и деньги. В тот раз, к счастью, обошлось без жертв.

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