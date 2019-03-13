Под Черкассами грабитель жестоко расправился с семьей предпринимателей

Происшествия

Вечером 12 марта в Звенигородке Черкасской области было совершено дерзкое ужасное преступление — грабитель ворвался в дом предпринимателей и смертельно ранил их. Об этом в Facebook сообщил первый заместитель главы Нацполиции Украины Вячеслав Аброськин.

По информации генерала, после 21:00 в частный дом пенсионеров проник неизвестный преступник. В доме находились мужчина и женщина 1951-го и 1961 годов рождения, а также 90-летняя мать потерпевшей.

Преступник, угрожая оружием, требовал деньги, но хозяева оказали сопротивление. Грабитель ранил обоих.

Уже будучи тяжелораненым, мужчина смог набрать номер телефона дочери, передать телефон жене, которая и сообщила, что на них совершено нападение.

В больнице пострадавшие умерли.

«Как говорили раньше коммунисты перед раскулачиванием в 30-х годах прошлого столетия, семья была зажиточная — две козы и корова, а проще — пенсионеры на местном рынке держали два магазина. Денег преступник не нашел, но двух человек не стало», — пишет Аброськин.

На месте работают следователи и оперативники.

Как сообщали «ФАКТЫ», в начале марта в Черкассах был убит предприниматель Владимир Сотников, который занимался аграрным бизнесом. А в Геническом районе Херсонской области нашли труп ранее пропавшего без вести фермера Владимира Овсянникова. В начале февраля стало известно об убийстве бизнесмена под Кременчугом. Убийцей оказался должник предпринимателя, который занял у погибшего 80 тысяч долларов для развития собственного бизнеса, однако полностью вернуть их не мог.

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