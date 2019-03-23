Происшествия

На Волыни разгорается скандал вокруг перевозки школьников в кузове грузовика (фото)

На Волыни школьников перевозили стоя в кузове грузовика. Таким образом детей доставляли к месту посадки леса, сообщил один из местных жителей в Facebook.

По его информации, инцидент произошел в селе Сошично Камень-Каширского района.

«Напротив школы припарковался вот этот „газон“, водитель выставил лестницу и загрузил полный кузов детей, стоя. Это такой школьный автобус?», — поинтересовался автор фото. При этом он жестко высказался в адрес организаторов такой перевозки.

Представители администрации школы в комментарии «ВолыньUA» подтвердили факт привлечения детей к посадке леса, тем не менее, комментировать перевозку детей в грузовике, отказались.

Напомним, на Львовщине 78-летний учитель зверски избил 11-летнего ребенка. Уже установлено, что телесные повреждения школьнику учитель математики нанес во время перемены.

В этом же регионе в одной из школ произошел несчастный случай — старшеклассник был ранен вследствие рикошета пули из пневматического ружья из-за учительского недосмотра.

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