- 16:29 Приучают к войне с детства: в сети показали фото очередного безумия в Крыму
- 15:58 На Волыни разгорается скандал вокруг перевозки школьников в кузове грузовика
- 15:27 Угрожали ребенку: сотрудники охранной фирмы совершили дерзкое ограбление под Днепром
- 15:25 Биатлон в Холменколлене: где смотреть онлайн гонки преследования на Кубке мира
- 14:55 Пришлось привлекать мать: под Херсоном дезертир угрожал устроить взрыв в многоэтажке
- 14:24 Поползли на коленях к Путину, — Порошенко отреагировал на поездку Бойко и Медведчука в Москву
- 14:20 Одноклубник Зинченко посвятил хет-трик за сборную умершему от рака мальчику
- 14:19 В порт Одессы вошел корабль НАТО Capricorne
- 14:12 Футбол на ТВ: где смотреть онлайн матчи отбора к Евро-2020
- 14:04 Даже с перебитыми ногами спасал бойцов: ветеран АТО получил орден «Народный герой Украины»
Приучают к войне с детства: в сети показали фото очередного безумия в Крыму (фото)
Россия продолжает милитаризировать аннексированный Крым. В т.ч. это выражается в участившемся проведении в школах полуострова так называемых военно-патриотических соревнований и учений.
Фото из одного из таких перфомансов опубликовала в сети известный крымский блогер RoksolanaToday&Крым.
На снимках учащиеся средней школы № 5 Джанкоя участвуют в «интеллектуальном» конкурсе «Воинская Слава России», и конкурсах с оружием — «Меткий Стрелок», «Разборка и сборка АКМ на скорость», «Снаряжение магазина АК-47 патронами».
Программа военно-патриотических соревнований «Кубок Героя Советского Союза Алексея Владимировича Немкова» включала также конкурсы «Бег в противогазе с препятствиями» и даже «Минеры».
Напомним, летом 2018 года оккупанты проводили «военные учения» в лагере «Артек», где обучали детей стрельбе. Позднее один из выпускников этого лагеря Владислав Росляков устроил взрыв в политехническом колледже оккупированной Керчи, после чего открыл стрельбу по студентам и преподавателям.
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
Мужик пишет объяснительную в полиции: «Находясь под воздействием психотропных существ...» Полицейский его поправляет: «Правильно писать «веществ». — «Так это ж я о жене и теще!..»