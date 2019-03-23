26.85 / 27.12 30.34 / 30.83
Киев: +7
поискПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Украина

Приучают к войне с детства: в сети показали фото очередного безумия в Крыму (фото)

16:29 23 марта 2019 29
Участник конкурса
Инф. «ФАКТОВ»

Россия продолжает милитаризировать аннексированный Крым. В т.ч. это выражается в участившемся проведении в школах полуострова так называемых военно-патриотических соревнований и учений.

Фото из одного из таких перфомансов опубликовала в сети известный крымский блогер RoksolanaToday&Крым.

На снимках учащиеся средней школы № 5 Джанкоя участвуют в «интеллектуальном» конкурсе «Воинская Слава России», и конкурсах с оружием — «Меткий Стрелок», «Разборка и сборка АКМ на скорость», «Снаряжение магазина АК-47 патронами».

Программа военно-патриотических соревнований «Кубок Героя Советского Союза Алексея Владимировича Немкова» включала также конкурсы «Бег в противогазе с препятствиями» и даже «Минеры».

Напомним, летом 2018 года оккупанты проводили «военные учения» в лагере «Артек», где обучали детей стрельбе. Позднее один из выпускников этого лагеря Владислав Росляков устроил взрыв в политехническом колледже оккупированной Керчи, после чего открыл стрельбу по студентам и преподавателям.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
Читайте также
Новости партнеров
Анекдот от «ФАКТОВ»

Мужик пишет объяснительную в полиции: «Находясь под воздействием психотропных существ...» Полицейский его поправляет: «Правильно писать «веществ». — «Так это ж я о жене и теще!..»

Киев
+7

Ветер: 7 м/с  C-В
Давление: 752 мм

Погода в других городах
Карта портала

© 1997—2019 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины