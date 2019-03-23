Украина

Приучают к войне с детства: в сети показали фото очередного безумия в Крыму (фото)

Россия продолжает милитаризировать аннексированный Крым. В т.ч. это выражается в участившемся проведении в школах полуострова так называемых военно-патриотических соревнований и учений.

Фото из одного из таких перфомансов опубликовала в сети известный крымский блогер RoksolanaToday&Крым.

На снимках учащиеся средней школы № 5 Джанкоя участвуют в «интеллектуальном» конкурсе «Воинская Слава России», и конкурсах с оружием — «Меткий Стрелок», «Разборка и сборка АКМ на скорость», «Снаряжение магазина АК-47 патронами».

Программа военно-патриотических соревнований «Кубок Героя Советского Союза Алексея Владимировича Немкова» включала также конкурсы «Бег в противогазе с препятствиями» и даже «Минеры».

Напомним, летом 2018 года оккупанты проводили «военные учения» в лагере «Артек», где обучали детей стрельбе. Позднее один из выпускников этого лагеря Владислав Росляков устроил взрыв в политехническом колледже оккупированной Керчи, после чего открыл стрельбу по студентам и преподавателям.



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