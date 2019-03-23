Под Одессой накрыли "черную кассу" для подкупа избирателей

Украина

В одном из отделений ПриватБанка в Одесской области обнаружена «черная касса» с 1,3 млн гривен для противоправного вмешательства в выборы в пользу одного из кандидатов в президенты Украины. Инцидент в своем Facebook прокомментировал генеральный прокурор Юрий Луценко.

«На фоне заявлений кандидата Ю. о вселенском подкупе властью — очередные уроки арифметики „черной налички“ для ее Всеукраинской сети от депутата Д. На этот раз — Одесская область», — написал он.

В прокуратуре Одесской области уточнили, что их сотрудники, а также специалисты региональных управления СБУ и главка Национальной полиции выявили факты незаконной организации избирательного процесса в пользу одной из политических сил.

«Сеть противоправной деятельности распространили на территории 5 районов Одесской области: Балтского, Подольского, Окнянського, Кодимского и Савранского, — сообщили в прокуратуре. — „Черная“ касса находилась и работала в режимном помещении одного из отделений „ПриватБанка“ в городе Подольске, а именно в служебном кабинете руководителя указанного отделения».

По данным правоохранителей, должность начальника указанного структурного подразделения банка фигурантка занимает с 2011 года.

Подозреваемых задержали во время распределения 1,3 миллиона гривен для будущего вознаграждения подконтрольным членам комиссий и наблюдателям. Средства, по данным правоохранителей, предназначались для подкупа представителей избирательных комиссий, которые должны были гарантировать голосование за кандидата на выборах президента Украины.

В зависимости от размера избирательного участка членам комиссий планировали платить по 2−3 тысячи гривен.

Во время обысков изъяты списки с личными данными избирателей, сведениями о возможной приверженности кандидатов на выборах, записи с распределением денег между волонтерами и представителями избирательных комиссий. Также зафиксирована схема контроля за голосованием через подконтрольных лиц.

Руководитель финансового учреждения

Упаковки с «черной» наличностью

Расследование осуществляется по части 3 статьи 157 (Препятствование осуществлению избирательного права или права участвовать в референдуме, работе избирательной комиссии или комиссии по референдуму или деятельности официального наблюдателя), ч. 4 ст. 160 (подкуп избирателей) Уголовного кодекса Украины.

Напомним, «ФАКТЫ» писали об арифметической задаче от генерального прокурора Юрия Луценко о подкупе избирателей.

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