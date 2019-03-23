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Рано прятать теплые вещи: синоптик рассказала, когда в Украине потеплеет
Пока на территории материковой Украины чередуются солнце и тучи, на юго-восточной части Крыма выпал мокрый снег. А уже в воскресенье, 24 марта, атмосферный фронт с северо-запада Европы накроет западные и северные регионы Украины. Об этом в Facebook cообщила синоптик Наталья Диденко.
Таким образом, воскресенье в этих регионах будет прохладным и дождливым. На остальной территории Украины осадков не ожидается, разве что на Луганщине удержится влажная погода. Дневная температура будет колебаться у отметки плюс 5-плюс 9 градусов, на Западе Украины и на территории Одесской области — до 12 градусов выше нуля.
В Киеве воскресенье также будет облачным, с небольшим дождем и максимальной температурой в 8 градусов.
Прохладно будет и в течение почти всей будущей недели, потеплеть должно только в пятницу, 29 марта.
Так что в «день тишины» и в день выборов Президента Украины (30−31 марта) в Украине ожидается чудесная погода — будет ясно и солнечно, а столбики термометров поднимутся до 14−19 градусов тепла.
Напомним, 22 марта на севере Украины бушевала непогода — в Сумах выпал град, а в Чернигове ветер ломал деревья.
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— Купил надувную кровать. На 12-ти языках написано: «Купаться запрещено!», а на русском: «При купании держаться за ручки».