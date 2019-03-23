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Настя Каменских восхитила поклонников шикарным образом (фото)
Настя Каменских (NK), которая недавно опубликовала многозначительное совместное фото с известным продюссером и шоуменом Потапом, порадовала поклонников новыми волнующими фото. В Instagram она предстала в новом образе, подчеркивающем стройную фигуру девушки.
Поклонники, в особенности их мужская часть, не остались равнодушными.
Настя и ее шуба
«Уууу ла ла», — прокомментировал снимки пользователь с ником Boy_Cristal.
«Красотка», — лаконично отозвался v. nikon2003.
Напомним, песня Насти Каменских (NK) победила в номинации «Лучший эстрадный хит» первой профессиональной музыкальной премии YUNA 2019.
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