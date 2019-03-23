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Боевики снова обстреляли КПВВ "Золотое" перед его открытием
На Луганщине, в районе КПВВ «Золотое», открыть который Украина намерена утром 24 марта, зафиксированы новые проявления агрессии боевиков. Они осуществили прицельный обстрел наших позиций неподалеку от поселка Золотое-4 из вооружения БМП-1 и станкового противотанкового гранатомета.
Украинские воины ответным огнем принудили противника прекратить обстрел.
Ранее украинская сторона СЦКК обратилась к Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ, предложив ей обеспечить присутствие патрулей СММ ОБСЕ в указанном районе, поскольку представители оккупантов «не смогли предоставить гарантии безопасности».
Также наблюдатели заявили, что российская оккупационная администрация намеренно блокирует вопрос открытия КПВВ.
Напомним, ранее главарь «ЛНР» Леонид Пасечник прямо заявил, что не допустит открытия КПВВ «Золотое» до переговоров по этому поводу с украинской стороной в Минске.
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— Петя, ты двери закрыл? — Да. — На ключ? — Ну да, на ключ. — На два оборота? — На два... — Так, мужики, Пете больше не наливать! Мы же в палатке...