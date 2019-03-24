Супрун хочет сажать в тюрьму аптекарей, продающих лекарства без рецепта

Украина

Минздрав решил инициировать введение уголовной ответственности за продажу лекарственных препаратов без рецепта. Об этом в эфире Радіо Свобода рассказала исполняющая обязанности министра здравоохранения Ульяна Супрун.

Она возмутилась тем, что аптеки пренебрегают действующими и сегодня ограничениями на реализацию рецептурных препаратов и предпочитают платить штраф (составляет 120 гривен).

«Гослекслужба разрабатывает изменения в закон. И мы повышаем этот штраф. И мы также будем ставить уголовную ответственность за то, что выдают лекарства без рецепта», — сказала исполняющая обязанности министра здравоохранения.

Особое внимание планируется обратить на запрет свободной продажи антибиотиков, ведь рост популярности антимикробных препаратов приводит к увеличению количества больных туберкулезом и другими болезнями. Они уже не могут лечиться антибиотиками, поскольку имеют устойчивость к ним.

Супрун пояснила, что введение уголовной ответственности за безрецептурной продажи антибиотиков предусмотрено стратегией, одобренной Кабинетом Министров 6 марта. Причем ограничения будут касаться и препаратов для животных.

Напомним, подобные ограничения будут касаться учреждений здравоохранения всех форм собственности.

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