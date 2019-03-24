Wizz Air сорвал презентацию в Киеве книги российских журналистов: что произошло

Украина

Сотрудники авиакомпании Wizz Air не пустили на самолет в Киев известных российских журналистов Алексея Семенова и Дениса Камалягина, направлявшихся в столицу Украины ради презентации книги «Россия и Украина. Дни затмения». Об инциденте, который произошел в рижском аэропорту, сообщило «Радіо Свобода».

Свое решение представители лоукостера объяснили ограничениями, действующими в Украине для въезда граждан РФ. Так, мужчины с российским гражданством в возрасте от 16 до 60 лет могут посещать Украину только по дипломатическому паспорту, письменному приглашению от близких родственников — граждан Украины или в случае, если у них есть разрешение на временное или постоянное проживание в Украине.

В свою очередь в Государственной пограничной службе заявили, что не были осведомлены о правилах авиакомпании.

«Радио Свобода» поясняет, что книга «Россия и Украина. Дни затмения» составлена из статей газеты «Псковсовская губерния» в 2014—2017 годах, в которых представлена хроника развития российско-украинского конфликта на Донбассе. Так, издание первым из российских СМИ сообщила о гибели в Украине псковских десантников.

Напомним, в середине марта украинские пограничники не пропустили через границу гражданина России, который представлял одну из канадских телекомпаний. Мужчина был аккредитован и собирался освещать президентскую гонку в Украине. Также невьездным стал известный кремлевский пропагадист из Австрии, шеф украинского бюро австрийского телеканала ORF Кристиан Вершютц.



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