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Возможны заморозки: синоптики рассказали, какой будет погода в начале недели
Синоптики не ожидают существенного потепления до конца будущей недели. Об этом сообщил Украинский Гидрометцентр.
Тем не менее дожди должны прекратиться уже в понедельник, 25 марта. Тучи полностью не уйдут — по всей стране снова будет переменная облачность. При этом в ночь на 26 марта в Луганской области возможны легкие заморозки до -1 градуса.
Синоптическая карта на 25 марта
Замначальника отдела метеопрогнозов Укргидрометцентра Наталия Голеня отметила, что резких перемен погоды не следует ожидать в течение почти всей будущей недели. Это произойдет потому, что в Украине установится зона высокого давления.
Дневная температура будет колебаться в пределах 7−14 градусов (до 16 градусов — в особо солнечные дни), по ночам возможен небольшой «минус».
В свою очередь синоптик Наталья Диденко заявила, что в пятницу, 29 марта, должно потеплеть, а в «день тишины» и в день выборов Президента Украины (30−31 марта) в Украине ожидается чудесная погода — будет ясно и солнечно, а столбики термометров поднимутся до 14−19 градусов тепла.
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Одесса, рынок. Крупных размеров дама подходит к контейнеру с кофточками и спрашивает у продавца: — А что-нибудь веселенькое на меня есть? — Нет, мадам. Вас хочется... обнять и плакать.