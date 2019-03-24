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Украина

Возможны заморозки: синоптики рассказали, какой будет погода в начале недели

11:32 24 марта 2019 229
Облачность
Инф. «ФАКТОВ»

Синоптики не ожидают существенного потепления до конца будущей недели. Об этом сообщил Украинский Гидрометцентр.
Тем не менее дожди должны прекратиться уже в понедельник, 25 марта. Тучи полностью не уйдут — по всей стране снова будет переменная облачность. При этом в ночь на 26 марта в Луганской области возможны легкие заморозки до -1 градуса.

Синоптическая карта на 25 марта

Замначальника отдела метеопрогнозов Укргидрометцентра Наталия Голеня отметила, что резких перемен погоды не следует ожидать в течение почти всей будущей недели. Это произойдет потому, что в Украине установится зона высокого давления.

Дневная температура будет колебаться в пределах 7−14 градусов (до 16 градусов — в особо солнечные дни), по ночам возможен небольшой «минус».

В свою очередь синоптик Наталья Диденко заявила, что в пятницу, 29 марта, должно потеплеть, а в «день тишины» и в день выборов Президента Украины (30−31 марта) в Украине ожидается чудесная погода — будет ясно и солнечно, а столбики термометров поднимутся до 14−19 градусов тепла.

Читайте также статью «ФАКТОВ» «Снег и морозы вернутся: какой будет погода в Украине в ближайшие дни».

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