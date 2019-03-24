Политика

«Паша, держись!»: в Украине прошли акции в поддержку Павла Гриба (фото)

В субботу, 24 марта, в Одессе, у здания Генерального консульства РФ на Гагаринском плато, состоялась акция «Паша, держись!». Здесь собрались проукраинские активисты с целью поддержать 20-летнего украинского политзаключенного в России Павла Гриба.

Они убеждены, что вердикт, вынесенный 22 марта российским Северо-Кавказским окружным военным судом, приговорившим Павла Гриба к шести годам колонии общего режима по обвинению в содействии терроризму, лишний раз подтверждает: Россия грубо и нагло нарушает права человека.

«У нас не может быть мира с Россией, потому что любого человека могут похитить и незаконно осудить, — заявляют протестующие. — Нужно отменить незаконный приговор и обеспечить беспрепятственное возвращение Павла Гриба в Украину».

Ранее сообщалось, что в знак протеста Павел Гриб объявил голодовку. По мнению одесских активистов, необходимо убедить его отказаться от голодания, поскольку он находится в критическом состоянии, которое чревато смертельным исходом.

Также организаторы — Всеукраинская молодежная общественная организация «Фундация региональных инициатив» — обратились ко всем небезразличным людям с просьбой писать Павлу Грибу письма со словами поддержки.

Аналогичные акции прошли сегодня в Киеве, во Львове и Харькове.

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