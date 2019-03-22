Павел Гриб объявил голодовку

Украина

Украинский политзаключенный Павел Гриб, которого суд в Ростове-на-Дону в пятницу, 22 марта, приговорил к шести годам колонии общего режима, объявил голодовку.

Как сообщает «Громадское», об этом узник Кремля заявил в зале судебных заседаний после вынесения несправедливого приговора. «В связи с тем, что ко мне не допустили ни врачей, ни Денисову (уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Людмила Денисова, — Ред.) и вообще в связи с тем, что такое делается, я объявляю голодовку», — заявил 20-летний Павел Гриб.

Комментируя незаконное решение суда в России, министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил, что милосердие, человечность и достоинство — эти понятия не известны стране-оккупанту, стране-агрессору.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», отец юного узника Кремля Игорь Гриб сообщал, что суд в России отказывал в допуске сыну украинским дипломатам, врачам, в частности, профессору Василию Притуле, а также не разрешил ему свидания с матерью.

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