Общество

В Украине возник скандал вокруг учебника для 8 класса

В Украине разгорается скандал вокруг школьного учебника для учеников 8 класса «Основы здоровья» автора Ивана Беха, в котором есть глава о сексуальном воспитании.

Соответствующие снимки опубликовала глава правления Общественной организации «ВІСь» в Виннице Светлана Дубина на своей странице в Facebook.

«Люди! Вы этот учебник видели? Лилия Гриневич (министр образования и науки. — ред.), это что такое», — написала она.

Так, на одной из страниц были даны определения «виктимные вещи», «виктимные жесты» и «виктимное поведение». Авторы описывали, что сильно короткая юбка и яркий макияж могут «создать о вас ложное впечатление и спровоцировать насильника». Флирт, взгляды и касания могут создать впечатления, что «вы не против интимных отношений».

«Виктимное поведение — ездить „автостопом“, поддерживать беседу с малознакомыми и нетрезвыми людьми, принимать приглашение прогуляться в парке или зайти к кому-то домой, когда там больше никого нет, брать от незнакомых или малознакомых людей деньги или подарки», — написано в одном из пунктов.

В комментариях в соцсети бурно отреагировали на такие материалы в учебнике.

«Ну и жесть», — написала одна из пользователей.

«Прямо из школы готовят извращенное представление о мире и виктимблейминге», — добавила другая.

«Что это, назад в Россию?» — спросила третья.

Как писали «ФАКТЫ», в прошлом году разгорелся скандал из-за старого учебника по русскому языку. Так, в Киеве ученикам пятого класса навязывают идею «общего прошлого» украинцев и россиян, а Россию и вовсе называют миролюбивой страной.

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