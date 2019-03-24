В Китае представили мощный водородомобиль (фото)

Наука и технологии

В Китае представили прототип электромобиля с запасом хода 1000 км, работающего на водороде.

«Китайская промышленность активно развивает сектор электромобилестроения. Но за батарейными EV многие забывают о другой перспективной разработке — электромобиль, работающий на водороде», — пишет autocentre.

Внутри таких транспортных средств находится своеобразная электростанция, которая расщепляет водород, выделяя электрический заряд. С точки зрения глобальной экологической эффективности, это лучше, чем электромобили с традиционными АКБ.

Новая китайская компания Wuhan Grove Hydrogen Automobile Co. показала свой прототип, который в 2020 году должен отправиться на конвейер. Главная особенность, кроме экстравагантного дизайна, — запас хода, который составляет 1000 км.

Производитель говорит, что полная заправка занимает всего несколько минут. На данный момент серийный водородомобиль, который предлагает самый внушительный запас хода — Honda Clarity с 750 км.

Как писали «ФАКТЫ», с 7 по 17 марта в Швейцарии проходил 89-й Женевский международный автосалон. Интерес к выставке был огромен. Там были представлены более 900 автомобилей. Из них не менее 150 — мировые премьеры. Выставку уже посетили почти 700 тысяч человек. Большинство новинок — электромобили или так называемые гибриды. Это доказывает, что мировой автопром в ближайшей перспективе намерен отказаться от классических двигателей внутреннего сгорания и перейти на более современные моторы.

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