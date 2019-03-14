Самый быстрый в мире серийный автомобиль развивает скорость 480 километров в час (фото)

Наука и технологии

До чего дошел прогресс

С 7 по 17 марта в Швейцарии проходит 89-й Женевский международный автосалон. Интерес к выставке огромен. Представлены более 900 автомобилей. Из них не менее 150 — мировые премьеры. Выставку уже посетили почти 700 тысяч человек. Большинство новинок — электромобили или так называемые гибриды. Это доказывает, что мировой автопром в ближайшей перспективе намерен отказаться от классических двигателей внутреннего сгорания и перейти на электромоторы. Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что французская компания Peugeot приступила к выпуску электроверсии самой популярной в Европе модели Peugeot 208, а самую ожидаемую поклонниками электрокаров новинку Nissan Leaf е+ представили на выставке потребительской электроники CES в Лас-Вегасе.

Если Pininfarina показала самый мощный в мире автомобиль, то ее конкурент Bugatti привез в Женеву самую дорогую машину. Она получила название La Voiture Noire — «Черная молния». И стоит такая красавица 12,4 миллиона долларов. Углепластиковый кузов суперкара сделан вручную. Под капотом находится 8-литровый мотор V16 с квартетом турбин мощностью 1500 лошадиных сил. «Черную молнию» построили в единственном экземпляре к 110-летию Bugatti.



* La Voiture Noire

Четыре года назад знаменитый итальянский автоконструктор Джорджетто Джуджаро и его сын Фабрицио громко хлопнули дверью и ушли из созданной ими фирмы Italdesign Giugiaro, поругавшись с ее новым владельцем — концерном Volkswagen. Джуджаро основали новую компанию — GFG Style. И в Женеве показали свое первое детище под этой маркой. Суперкар получил название Kangaroo. Машина впечатляет не только своей яркой окраской. Электрическая силовая установка разработана китайским бюро CH Auto. Электродвигатели выдают в сумме 490 лошадиных сил. Разработчики обещают разгон до 100 километров в час за 3,8 секунды, максимальную скорость 250 километров в час и пробег 450 километров на одной зарядке. Самая интересная особенность Kangaroo — подвеска. Гидравлические стойки могут изменять дорожный просвет в диапазоне 120 миллиметров, варьируя высоту машины от 1290 до 1410 миллиметров. В нижнем положении — Racing — клиренс составляет 140 миллиметров, среднее положение — Road — 190 миллиметров, а в режиме Off-Road расстояние до земли увеличивается до 260 миллиметров. Иными словами, Джуджаро создали экстремальный кроссовер и спорткар в одном лице.



* Суперкар Kangaroo

Испанская компания Hispano Suiza привезла в Женеву электрокар Carmen. Дизайн кузова выполнен в стиле футуристического ретро. Будет выпущено всего 19 таких авто по цене 1,7 миллиона долларов. С места до 100 километров в час Carmen разгоняется за три секунды. Максимальная скорость — 250 километров в час. Причем ее пришлось ограничивать электроникой. Запас хода на одной зарядке — 400 километров. Суммарная мощность двух электродвигателей — 1019 лошадиных сил.



* Электрокар Carmen

Шведы решили сделать ставку на скорость. Компания Koenigsegg порадовала автолюбителей суперкаром Jesko, который будет производиться серийно и продаваться по цене 3 миллиона долларов. Так вот, это самый быстрый серийный автомобиль в мире. Максимальная скорость — 480 километров в час! Пока планируется выпустить 125 таких авто. В машине установлена засекреченная 9-ступенчатая трансмиссия. Мощность пятилитрового V-образного Twin-Turbo двигателя — 1600 лошадиных сил. Для обеспечения дополнительной маневренности Koenigsegg Jesko оснастили адаптивной активной системой рулевого управления задними колесами, которая позволяет поворачивать их на 3 градуса. Корпус автомобиля изготовлен из карбона, а колеса размером 21×12 дюймов, также выполненные из углеродного волокна, являются на сегодняшний день самыми крупными из тех, что устанавливались на серийных авто.



* Суперкар Jesko

Компания Automobili Pininfarina, основанная итальянским инженером и дизайнером Баттистой Фариной, а теперь базирующаяся в Мюнхене, представила в Женеве самый мощный в мире автомобиль. И он электрический! Совокупная мощность моторов модели Battista, названной в честь основателя фирмы, эквивалентна 1900 лошадиным силам! Это почти вдвое превышает мощность болидов, соревнующихся в Формуле-1! Рекордсмен разгоняется до 80 километров в час за две секунды. Ему требуется всего 12 секунд, чтобы достичь скорости 220 километров в час! Стоит Battista 2,6 миллиона долларов.



* Самый мощный в мире автомобиль Battista

Компания Aston Martin представила свое видение электрического кроссовера будущего. Это концепткар Lagonda All-Terrain. Он чем-то похож на яхту. Распахивающиеся в разные стороны двери наряду с откидывающимися вверх прозрачными секциями крыши дают возможность оценить салон автомобиля. Оба передних сиденья могут быть развернуты на 180 градусов: система «автопилота», которой оснащен электромобиль, способна взять управление на себя, предоставив водителю и пассажирам общаться лицом к лицу. Вся приборная доска эффектно интегрирована в своеобразной формы руль, напоминающий современный футбольный стадион в миниатюре. Дополнительный дисплей размещен между центральным подлокотником и многофункциональным поворотным переключателем. Другой подобный переключатель — в распоряжении пассажиров на задних сиденьях. Ключи зажигания находятся на самых видных местах. Они выполнены в виде шайбы и вращаются в воздухе на постаментах спереди и сзади, удерживаясь с помощью магнитной левитации. Блок аккумуляторов расположен под полом кроссовера, что призвано облегчить их обслуживание и одновременно обеспечивает более низкий центр тяжести. Технические характеристики пока не называются. Говорят, что у модели два электродвигателя, которые обеспечат запас хода 650 километров на одной зарядке. Начало производства серийного варианта Lagonda All-Terrain на новом заводе компании в Уэльсе запланировано на 2022 год.



* Концепткар Lagonda All-Terrain

Ранее «ФАКТЫ» рассказывали о главных новинках техники, представленных на всемирно знаменитой выставке CES-2019 в Лас-Вегасе.

Кроме того, «ФАКТЫ» сообщали о новинке компании Tesla — 7-местном электромобиле Model Y, показанном миллиардером Илоном Маском.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter