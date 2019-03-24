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В Киеве задержали подозреваемого в зверском убийстве водителя Uber (фото)
В Киеве правоохранители задержали подозреваемого в совершении убийства водителя Uber. Об этом написал первый заместитель главы Национальной полиции Украины Вячеслав Аброськин в Facebook.
Так, гражданин Беларуси 1990 года рождения находился в розыске в своей стране за мошенничество, а в последнее время проживал в Киеве. Он признался, что совершил преступление ради денег. Хотел завладеть автомобилем для дальнейшей продажи на запчасти.
По словам Аброськина, преступник убил таксиста Uber жестоко, а потом вывез тело и поджег, чтобы и следов человека не осталось.
«Итог: этот подонок ради авто 2012 года убил молодого человека, оставил его мать без сына, жену без мужа, сам отправится за решетку на длительный срок, а его ребенок родится уже без отца», — написал он.
Ранее 20 марта этого года 73-летняя местная женщина у автодороги в Яготинском районе обнаружила обгоревший труп мужского пола. А 21 марта в полицию обратилась женщина, которая сообщила, что пропал ее муж, 1982 г. р., который работал водителем в службе такси Uber на собственном авто Аudi A5.
Как писали «ФАКТЫ», это не первое убийство таксиста в Украине за последнее время. Так, 26 февраля в Бердянске был обнаружен автомобиль с окровавленным водителем. Прибывшая на место скорая констатировала смерть мужчины от удара ножом в печень. Погибший — 73-летний мужчина, занимавшийся частным извозом.
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