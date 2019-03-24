Уволенного со скандалом экс-главу Полтавской обладминистрации назвали «Человеком года» (фото)

Украина

Несмотря на громкий скандал, связанный с коррупцией, и на то, что общественная организация «Обличчя майбутнього» заявила об исключении бывшего главы Полтавской областной госадминистрации Валерия Головко из списка номинантов на премию «Человек года-2018», 23 марта он все-таки получил диплом лауреата этой всеукраинской акции. О чем сам новоиспеченный лауреат поведал на своей странице в Facebook.

«Благодарю организаторов конкурса „Человек года-2018“, которые сделали его полностью аполитичным, — написал Валерий Головко. — Благодарю, что не реагировали на манипуляции и провокативные упреки политиканов разного уровня. Почему-то я не видел их рядом в самые темные времена, когда мы с командой шаг за шагом изменяли область. Но это и не удивительно, одно дело — работать, другое — писать статьи. В том, что я стал лауреатом конкурса — победа всей нашей команды. И жителей области, и председателей ОТО, и глав районов, и каждого депутата облсовета, и работников ОГА».

Экс-губернатор пообещал обязательно прокомментировать то, что происходит вокруг его имени на протяжении последнего месяца, но немного позже.

Валерий Головко победил в номинации «Региональный лидер года», в которой были представлены председатель Ивано-Франковской ОГА Олег Гончарук и председатель Одесской ОГА Максим Степанов. А в его дипломе указана должность — председатель Полтавской областной госадминистрации, хотя 16 марта президент Петр Порошенко подписал указ об увольнении Головко.

Напомним, в отношении Валерия Головко, его первого заместителя (тоже уже бывшего) Андрея Песоцкого и советника Александра Литвинова, а также директора департамента строительства, градостроительства и ЖКХ Тимофея Голбана НАБУ открыло уголовное производство по фактам вымогательства и получения неправомерного вознаграждения в особо крупном размере служебными лицами. Они подозреваются в участии в коррупционной схеме отмывания бюджетных средств, выделенных на ремонт и благоустройство местных дорог. Речь идет о миллионных откатах и взятках. На вещи и ценности, изъятые детективами, наложен арест.

В сети, обсуждая новость о награждении дипломом «Человека года» Валерия Головко, люди негодуют. «Премия «Лучший вор года», «Сколько веревочке не виться, все равно «luxury life» придет конец» — с сарказмом пишут пользователи Facebook. Но в то же время, некоторые поздравляют бывшего председателя областной госадминистрации с «заслуженной наградой».

Фото со страницы Валерия Головко в Facebook

Фото в заголовке go.poltava.ua

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