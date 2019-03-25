В Сети появилось видео задержания «вора в законе», вооруженного пистолетом «убийцы Линкольна»

Украина

36-летний «вор в законе» Айк Саркисян, известный как Айко Астраханский, был задержан у торгового комплекса «Далма Гарден Молл» в Ереване по подозрению в незаконном хранении оружия и боеприпасов. Об этом сообщает News.am со ссылкой на пресс-секретаря Генпрокуратуры Армении Аревика Хачатряна.

Через некоторое время Саркисян был отпущен, так как в аресте «законника» не оказалось достаточных оснований.

Любопытно, что Саркисяна задержали по подозрению в незаконном хранении оружия и боеприпасов. Однако, как выяснилось, найденный при обыске криминального авторитета пистолет «Дерринджер» он носил абсолютно законно, обладая всеми необходимыми разрешениями на ношение оружия.

Издание отмечает, что пистолет «Дерринджер» принадлежит к классу пистолетов простейшей конструкции, как правило, карманного размера. Благодаря компактности, надежности и невысокой цене пистолет стал очень востребованным как оружие самообороны. Именно из такого пистолета калибра 0.44″ (11,2 мм) актер Джон Бут убил президента США Авраама Линкольна.

Также сообщается, что за плечами 36-летнего Айка Саркисяна сразу несколько «ходок» за незаконное хранение наркотиков, кражи и грабежи. Коронованный в Армении в 2014 году, Айко Астраханский освободился из мест лишения свободы в августе прошлого года, после чего спешно покинул территорию России и вернулся на родину.

Напомним, что в России бывший лидер преступного мира, 65-летний «вор в законе» Захарий Калашов, известный в криминальных кругах, как Шакро Молодой, прибыл для отбытия наказания в исправительную колонию № 2 (ИК-2) в поселке Двубратский (Краснодарский Край).

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в центре Киева правоохранители сорвали сходку «воров в законе»: сообщается, что на встрече в одном из столичных ресторанов на бульваре Верховной Рады представители преступных организаций должны были обсудить распределение их «власти» и влияния на территории Украины.

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