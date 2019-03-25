Признание Монатика и танец Тины Кароль: самые яркие моменты первого эфира нокаутов «Голосу країни»

Шоу-бизнес

Первый эфир нокаутов вокального шоу «Голос країни» («1+1») приблизил участников к стартам прямых эфиров и финальной борьбе за победу. К нокаутам каждый из четырех тренеров «Голоса» — Тина Кароль, Дмитрий Монатик, Потап и Дан Балан — имели в своих командах по девять участников. Из них в прямые эфиры могли попасть лишь четверо. По правилам проекта, на сцене стояли четыре кресла, на которые тренеры сажали участников, с которыми хотят продолжать борьбу.

— Это неимоверный сезон самородков! — признал Монатик, занимая судейское кресло. Именно его команда начала нокауты. Первой на сцену вышла Даша Телитченко.

— На «Голосе» рушатся все стереотипы, — сказала Даша, которая всю жизнь страдала из-за лишнего веса.

Песня «This is me», получившая «Грэмми», вызвала шквал аплодисментов.

— Я вижу, вы выросли как артистка, — сказала Тина. — Вы затронули мое сердце.

— Ты доказала, что надо всегда оставаться самой собой и каждый человек может был счастлив, — признал Монатик. — Я понимаю тебя как никто. Знаю, что до сих пор многие ищут в Интернете «рост Монатика». Могу всем сказать — у меня 164 сантиметра и я этому рад!

Даша заняла первое место в команде Димы.

Андрей Карпов вышел на сцену с кавером на песню «Зіронька» Александра Пономарева.

— Меня зацепило! — сказал Дан Балан, оценив композицию. — Я бы отдал Андрею второе место.

— У тебя совершенно эксклюзивный тембр, который заслуживает первого места, — решил Монатик, переместив Дашу уже на второе место.

Выступление команды Монатика продолжила Магдалена Паскар. Девушка, передвигающаяся на коляске, призналась, что «Голос» изменил ее жизнь.

Магдалена исполнила песню группы «Один в каное» «У мене немає дому». Весь зал аплодировал девушке стоя.

— Ты попала мне в самое сердце, — сказал Потап. — Спасибо, что продолжаешь борьбу. Я бы отдал Магдалене первое место.

— Это было честно, — признала Тина. — Песня как будто написана для тебя. Я отдала бы тебе первое место.

— Я поражен твоей тонкой душой, — сказал Монатик. — Ты донесла всем, что музыка умеет лечить души. Но ты не должна бороться, ты пришла на проект с миссией и выполнила ее. Ты вне конкурса и уже победительница.

Магдалена покинула проект.

Представлять команду Монатика продолжил дуэт братьев Влада и Романа Таранцовых с песней «Made of love».

— Голоса просто супер! — сказал Дан Балан. — Но, что-то меня не зацепило. Я не вижу их в проекте.

Тина Кароль отдала парням третье место.

— Я очень рад, — сказал Дима. — Ваш голос доходит до сердец. Я потрясен вашим выступлением и отдаю вам второе место, а Дарья Телитченко пересаживается на третье.

Анна Волобуева из команды Монатика вышла на сцену с песней Мачете «Крепче меня держи». Дан Балан аплодировал Анне стоя.

— Вот, что значит, настоящая искренность, — сказал Дан. — Ты — настоящий артист. Для меня это — первое место.

Потап отдал Анне четвертое место. Монатик посадил участницу на третье место. Дарья Телитченко пересела на четвертое. Таким образом все места в команде Монатика оказались заняты.

Алина Пидлужная вышла на нокаут с песней «Wonderful life».

— Не все вышло, как я хотела, — призналась Алина. — У меня не получилось до конца собраться.

— Для меня ты — номер один в команде Монатика, — сказал Балан. — Это супер-артист, настоящая звезда!

— Алина, ты — космос, — сказал Монатик. — Я в тебя очень верю. Понимаю твои переживания. Это безумно сложный этап. Я вижу тебя в прямых эфирах.

Алина заняла четвертое место, а Дарье Телитченко пришлось покинуть «Голос країни».

Андрей Хорисенко вышел на нокауты с хитом «She will be loved».

— Вы отлично выглядите и «Голос» поможет вам стать популярным артистом, — сказала Тина.

— Мне трудно принять решение, — сказал Монатик. — Я очень хотел с тобой поработать, как с саунд-продюсером. Как артист, ты можешь давать концерты. Мне хотелось бы тебя оставить, но участники, которые сидят на креслах, имеют более сильные голоса. Ты покидаешь проект.

Гульназ Хасанова с лирической песней «Imagine» заставила танцевать Балана и Кароль, которым приписывают роман.

Дан Балан сказал, что посадил бы Гульназ на второе место. Потап был с ним согласен.

— Гульназ, ты очень красиво спела, — сказал Монатик. — Мне хотелось, чтобы ты еще раз вышла на сцену проекта. Я нахожусь в замешательстве… Но пока не вижу тебя в прямых эфирах.

Гульназ Хасанова также покинула «Голос».

Последней команду Монатика представила Виктория Олийнык с хитом ТНМК «Зроби мені хіп-хоп».

— Для меня это лучшее на сегодня выступление, — сказал Потап. — Я отдаю тебе первое место.

Тина Кароль сказала, что посадила бы Викторию на второй стул.

— Я хочу с тобой продолжать «Голос», — признался Дима Монатик. — Но в этом сезоне мы иногда меняем правила. Я хочу обратиться к продюсерам шоу.

В качестве исключения, Монатику позволили произвести замену не по правилам. Шоу покинула Анна Волобуева, сидевшая на третьем месте, освободив его для Виктории.

— Я шла на проект с единственной мыслью: «хоть бы кто-то повернулся», — призналась «ФАКТАМ» Анна Волобуева. — Мне сложно было представить себя в следующих этапах, главной целью на тот момент было просто не затупить, и выступить хорошо, чтобы потом не было стыдно пересматривать. Конечно, я хотела пройти дальше, но это были какие-то заоблачные мечты для меня. Не представляете, какой шок я испытала, когда повернулись аж два кресла!

— Вы выбрали Монатика!

— Дима — человек с большой душой. Он вкладывается в каждого участника, выделяет нам достаточно времени, хотя мы знаем, что у него нереально забитый график. Самое кайфовое — это, наверное, даже не репетиции, а его вдохновляющие речи перед выступлениями. Это пять минут перед сценой, когда он буквально забирает на себя все наше волнение и заряжает такой уверенностью в себе, что все лишнее забывается. Не знаю, как он это делает!

Я ни разу не пожалела, что попала в команду Дмитрия. Помню тот момент, когда я стояла и выбирала между ним и Потапом, и было сложно, но я сделала правильный для себя выбор. Он многому меня научил, наверное, и сам того не подозревая. Это бесценный опыт, благодаря которому я поменяла своё мышление и теперь намного увереннее и осознаннее двигаюсь к своей мечте.

Команду Димы Монатика в прямых эфирах представят: Андрей карпов, Влад и Роман Таранцовы, Виктория Олийник и Алина Пидлужная.

Следующим вступила в борьбу команда Потапа. Первой на сцену вышла Виктория Ягич с хитом «Sweet dreams».

— Ваш голоса поражает, — сказала Тина. — Вам бы на Евровидение в следующем году! Я в восторге. Отдала бы первое место.

Дан Балан тоже отдал Вике первое место.

— Ты выступила так, будто прыгнула на первое место, — сказал Потап и Виктория заняла кресло на сцене.

Наталья Повстяна вышла на нокауты с песней Лободы «Облиш».

— Блестяще выступили, — сказал Монатик. — Я отдам вам второе место.

Тина Кароль поддержала Диму.

— Это было фантастично, — сказал Потап. — Пусть Наталья Могилевская, которая не взяла вас в «Голос. Дети» теперь кусает себе локти. Я отдаю вам второе место!

— Не думала, что это может быть реальностью, — сказала Роксолана Сирота, выходя на нокаут с песней «In your eyes».

— Ты не до конца веришь в свой огонь, — сказал Дан Балан.

Дан и Дима отдали ей второе место. Потап посадил Роксолану на третье.

— Не думала, что пройду аж до третьего тура, — сказала «ФАКТАМ» Роксолана Сирота. — Слишком сильные участники и конкуренция огромная. Но я работала с Потапом — это классно! Он — крутой продюсер, шоумен и смотрит на каждого под совершенно иным углом зрения. В эмоциональном плане он всегда меня успокаивал, за ним, как за каменной стеной.

Любимец Тины Кароль, рабочий завода «Стальканат» Ярослав Кошельник, вышел на нокауты с песней «Дивлюсь я на небо».

— Вы для меня — украинский Джеймс Бонд, — сказала Тина Кароль.

Дима Монатик отдал участнику третье место.

— Ты — красавец, — сказал Потап. — Соль земли. Садись на четвертое место.

Богдана Ренк исполнила хит Юлии Саниной «Коханці».

— Космический голос, но образ рок-певицы не твое, — озвучил свое решение Дан Балан.

— А мне понравилось, — сказал Потап, сажая Богдану на второе место.

Ярославу Кошельнику пришлось покинуть «Голос».

Бандуристка Марина Круть вышла на нокауты с хитом «Bohemian rhapsody», вызвав восхищение тренеров.

— Я рад, что ты продолжаешь свой путь в шоу, — сказал Монатик. — Я в восторге от твоего выступления, отдал бы тебе первое место.

Дан Балан поддержал Монатика.

— Было фантастически! — сказал Потап. — Я посажу тебя на третье место.

Проект пришлось покинуть Роксолане Сироте.

Арсений Журавель исполнил хит «Lady in red».

— Думаю, что ты — «серий кардинал» команды Потапа, — сказала Тина. — Я бы отдала второе место.

Дан Балан сказал, что не решился бы оставить Арсения в проекте. Потап отдал Арсению второе место и проект пришлось покинуть Наталье Повстяной.

Группа «Шпилясті кобзарі» вышла на нокаут с песней Андрея Кузьменко «Шампанські очі». Исполнитель этого хита — Дмитрий Шуров — оказался в зале и поднялся на сцену к ребятам, чтобы вместе с ними спеть один из куплетов.

— Вы звучали очень классно, — сказал Потап. — Мне хочется видеть вас в этом шоу. Я отдаю вам четвертое место.

После перемещений участников, проект покинула Марина Круть.

Последней участницей команды Потапа, вышедшей на нокауты, стала Карина Арсеньева.

— Я исполню песню, которую никто на «Голосе» не ожидает, — сказала Карина, представляя хит из фильма «5 элемент».

— Ты выступила гениально, — сказала Тина. — Я рада, что в команде Потапа есть такой «бриллиант». Отдаю тебе первое место.

Дан Балан тоже отдал участнице первое место.

— Это суперуспех и номер один, — сказал Потап. — Это было лучшее выступление в моей команде.

После того, как Карина заняла кресло, «Шпилястим кобзарям» пришлось покинуть проект.

Команду Потапа в прямых эфирах представят: Карина Арсеньева, Виктория Ягич, Арсений Журавель и Богдана Ренк.

Команду Дана Балана первым представил Вячеслав Кретов с хитом «I want it all».

Тина Кароль отдала Вячеславу первое место. Ее поддержал и Монатик.

— Я горжусь, что ты есть в нашей команде, — сказал Дан. — Ты достоин первого места.

Оксану Муху называют реинкарнацией Квитки Цисык. На нокауте она исполнила народную песню «Шуміла ліщина».

— У меня даже нет слов, — сказал Потап. — Я отдаю вам первое место.

— Для меня ты — большая душа, — сказал Дан Балан. — Я горжусь, то ты в проекте. Я отдаю Оксане второе место.

Владимир Зайчковский исполнил хит «Невеста» группы «Муми тролль», пригласив на танец Тину Кароль.

Монатик отдал Владимиру третье место. Тина Кароль — первое.

— Я горжусь Вовой, — сказал Дан. — Из своего выступления ты сделал шоу! Твое место — четвертое.

Во втором эфире нокаутов, свои команды продолжат собирать Дан Балан и Тина Кароль.

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