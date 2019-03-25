- 6:54 Фейки и масштабная фальсификация: астролог предупредил украинцев об опасностях на выборах 31 марта
- 6:25 Становится все больше похожей на маму: Кристина Орбакайте порадовала поклонников снимками с дочерью Клавой
- 5:55 Очень бесят: «покинутый» муж Регины Тодоренко набросился на жену и друга
- 5:25 Срок выхода на пенсию отдаляется: в Украине введут ежегодное повышение пенсионного возраста
- 4:55 Не стоит бояться: ученые выяснили, чувствуют ли люди боль и страдания в момент смерти
- 4:25 В Сети появилось видео задержания «вора в законе», вооруженного пистолетом «убийцы Линкольна»
- 3:55 "Похотливые ручонки": Варнава схватила за промежность звезду Comedy Woman
- 3:40 В Венесуэле объяснили, зачем Путин отправил Мадуро два самолета с военными
- 2:51 Жестокая месть жене: после ссоры на вечеринке пилот направил самолет на дом с гостями
- 2:02 Надежда на интернов: Супрун высказалась о нехватке врачей в Украине
Фейки и масштабная фальсификация: астролог предупредил украинцев об опасностях на выборах 31 марта
Во время первого тура выборов 31 марта возможно буйство фальсификаций, туман и обман. Такое мнение высказал астролог Влад Росс, передает Главред.
«Соединение Меркурия с Нептуном прямо перед 31 числом говорит о том, что самые большие фейки и неправдивая информация будут выкидываться в информационное пространство перед выборами. А их результаты могут быть сфальсифицированы, поскольку Меркурий — это информация, Нептун — иллюзия, антиреальность и туман», — считает он.
По его словам, когда Солнце в Овне, люди руководствуются не разумом, а чувствами и эмоциями, потому большинство будет принимать импульсивные решения. В итоге, в последний момент люди вдруг могут проголосовать не за того, за кого собирались. Поэтому, считает Влад Росс, результат первого тура выборов может оказаться просто фантастическим.
«Все будут удивляться, потому что рейтинги кандидатов, которые показывали социологические компании до 31 марта, будут кардинально отличаться от картины, которую покажут в итоге голосования. Планеты 31 марта будут способствовать настолько масштабной фальсификации выборов, которую только можно себе вообразить»,— заявил астролог.
Также Влад Росс добавил, что, несмотря на все происходящее, для Украины 31 марта станет началом больших перемен: Уран 8 марта вошел в зодиакальный знак Тельца, с этого начался период преобразований в нашей стране, который продлится семь лет. Кардинальным образом изменятся властные структуры, радикально изменится экономическая стратегия страны, появятся принципиально новые векторы направления государства.
«У Украины большой шанс сменить лидеров после вхождения Урана в Телец, а со сменой лидеров начнутся и видимые перемены в нашей стране, в частности, коррупция будет постепенно уничтожаться»,— резюмировал астролог.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», Влад Росс считает, что самозваная «прокурор Крыма» Наталья Поклонская имеет большие шансы на политическую карьеру. По словам Росса, дальнейшая жизнь Поклонской будет складываться не в Украине, а в России — для нее благоприятна эта страна. Именно в ней она сможет себя наиболее полно реализовать. У Поклонской большие амбиции, связанные с Россией, и она вполне может стать яростным революционером в борьбе за новые идеи и новые возможности.
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
Одесса. Привоз. Беседуют два приятеля: — Моня, а вот ты в армии служил? — Нет, Лева, не служил… Не взяли меня. — А шо так? По болезни? — Та не! Найти не смогли.