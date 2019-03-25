Фейки и масштабная фальсификация: астролог предупредил украинцев об опасностях на выборах 31 марта

Украина

Во время первого тура выборов 31 марта возможно буйство фальсификаций, туман и обман. Такое мнение высказал астролог Влад Росс, передает Главред.

«Соединение Меркурия с Нептуном прямо перед 31 числом говорит о том, что самые большие фейки и неправдивая информация будут выкидываться в информационное пространство перед выборами. А их результаты могут быть сфальсифицированы, поскольку Меркурий — это информация, Нептун — иллюзия, антиреальность и туман», — считает он.

По его словам, когда Солнце в Овне, люди руководствуются не разумом, а чувствами и эмоциями, потому большинство будет принимать импульсивные решения. В итоге, в последний момент люди вдруг могут проголосовать не за того, за кого собирались. Поэтому, считает Влад Росс, результат первого тура выборов может оказаться просто фантастическим.

«Все будут удивляться, потому что рейтинги кандидатов, которые показывали социологические компании до 31 марта, будут кардинально отличаться от картины, которую покажут в итоге голосования. Планеты 31 марта будут способствовать настолько масштабной фальсификации выборов, которую только можно себе вообразить»,— заявил астролог.

Также Влад Росс добавил, что, несмотря на все происходящее, для Украины 31 марта станет началом больших перемен: Уран 8 марта вошел в зодиакальный знак Тельца, с этого начался период преобразований в нашей стране, который продлится семь лет. Кардинальным образом изменятся властные структуры, радикально изменится экономическая стратегия страны, появятся принципиально новые векторы направления государства.

«У Украины большой шанс сменить лидеров после вхождения Урана в Телец, а со сменой лидеров начнутся и видимые перемены в нашей стране, в частности, коррупция будет постепенно уничтожаться»,— резюмировал астролог.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», Влад Росс считает, что самозваная «прокурор Крыма» Наталья Поклонская имеет большие шансы на политическую карьеру. По словам Росса, дальнейшая жизнь Поклонской будет складываться не в Украине, а в России — для нее благоприятна эта страна. Именно в ней она сможет себя наиболее полно реализовать. У Поклонской большие амбиции, связанные с Россией, и она вполне может стать яростным революционером в борьбе за новые идеи и новые возможности.

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