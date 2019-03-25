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Украина

ВСУ получили сотни единиц новейшей техники: появилось впечатляющее видео с воздуха

7:23 25 марта 2019 226
Военная техника
Инф. «ФАКТОВ»

В сети появилось видео новейшей военной техники, которую получили Вооруженные силы Украины. Видео опубликовал президент Украины Петр Порошенко в Twitter.

«На днях передал военным в Хмельницкой области более 420 единиц вооружения и техники. Работники оборонной отрасли дали украинским воинам в руки и щит, и меч. Дали смертоносное для врага оружие, которым, уверяю, в случае необходимости украинская армия умело воспользуется», — написал президент.

Как писали «ФАКТЫ», на днях в Хмельницкой области состоялась передача украинским военным крупной партии вооружения и военной техники. Так, армии переданы истребитель МиГ-29МУ1, многоцелевые вертолеты Ми-8МТ, самолет Ан-26Ш, танки Т-64БВ, БРДМ-2Л1, бронетранспортеры, радиолокационные станции, зенитно-ракетные комплексы «Оса», самоходные артиллерийские установки 2С1 «Гвоздика».

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