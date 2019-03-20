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Порошенко передал ВСУ сотни образцов новейшего оружия: в том числе самолеты (фото, видео)
В Хмельницкой области состоялась передача украинским военным крупной партии вооружения и военной техники. Войску переданы истребитель МиГ-29МУ1, многоцелевые вертолеты Ми-8МТ, самолет Ан-26Ш, танки Т-64БВ, БРДМ-2Л1, бронетранспортеры, радиолокационные станции, зенитно-ракетные комплексы «Оса», самоходные артиллерийские установки 2С1 «Гвоздика».
Президент Петр Порошенко на церемонии передачи техники в Староконстантинове отметил, что армия впервые получила беспилотные комплексы оперативно-тактического уровня Bayraktar TB2 турецкого производства.
«По своим характеристикам беспилотник „Bayraktar“ является одним из лучших. Он побил мировой рекорд в классе тактических средневысотных БПЛА по продолжительности полета, продержавшись в небе более суток на высоте восемь километров. Он может нести ракетное вооружение, успешно уничтожать укрепления противника, в том числе — поражать морские цели. Когда мы обратились к Реджепу Тайипу Эрдогану и откровенно рассказали о нашей насущной необходимости, он поступил как настоящий друг и стратегический партнер. Переговоры были быстрые, предметные — и вот эти „боевые птички“ уже в Украине», — рассказал глава государства.
Напомним, 20 марта в Хмельницкой области состоялись испытания полученных Украиной турецких беспилотников.
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