- 10:17 Американца арестовали за изнасилование кота
- 10:16 Футболист сборной Швейцарии не помнит, как грузин спас ему жизнь во время матча
- 10:11 Цветущая София Ротару показала первые фото после "страшной" болезни
- 10:07 Как после бомбежки: в сети показали фото из оккупированного Иловайска
- 9:50 Военнопленный Василий Сорока проходит послеоперационную реабилитацию
- 9:47 Ждет ли Украину новый Майдан? Названы условия возникновения массовых протестов
- 9:45 В британской лаборатории нашли следы тротила на обломках самолета Ту-154 Леха Качинського — СМИ
- 9:41 Зеленскому припомнили циничную шутку о войне России против Украины
- 9:40 Путин развязывает новую войну: в сети указали на важный момент
- 9:34 На Днепре перевернулась лодка с компанией молодежи: погибли четыре человека
Спустя 10 дней после смерти сестры звезда One Direction и его семья повеселились на дне рождения (фото)
23 марта, спустя десять дней после смерти Фелисити Томпсон, скончавшейся 13 марта в возрасте 18 лет, ее сестры и звездный брат Луи Томлинсон повеселились на дне рождения, выложив фотографии в Instagram. Семья отмечала 16-летие близнецов Фиби и Дэйзи. Томлинсоны весело провели время, устроив соревнования на гоночных машинках-картах. Как сообщает Daily Mail, снимками в соцсетях поделилась Дэйзи, назвав 27-летнего Луи «братом и своим лучшим другом». Она также написала, что этот день тяжело было пережить без Фелисити, но семья сделала его «таким веселым». При этом Дэйзи сообщила, что пришла к финишу последней, а чемпионом стал Луи. Мисс Томлинсон также показала снимки награждения победителей, где радостный Луи держит бутылку шампанского.
Томлинсон родился в семье Джоанны и Троя Остина. Его родители развелись, когда ему было всего два года, и он взял фамилию отчима Марка Томлинсона. Со стороны отца у него есть сестра Джорджия, а со стороны матери — Шарлотта, Фелисити, Дэйзи и Фиби. Джоанна умерла после долгой борьбы с лейкемией 7 декабря 2016 года в возрасте 43 лет.
Между тем медицинские эксперты пытаются выяснить причину сердечного приступа, произошедшего у юной Фелисити, которая ранее не страдала никакими серьезными заболеваниями. Проводятся экспертизы — в том числе токсикологическая. Друзья девушки говорили, что в последние годы, после смерти матери, она чересчур увлекалась диетами.
Луи и Фелисити
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
Пятилетняя девочка приходит в новом розовом платье в детский сад. Воспитательница ее спрашивает: — Кто тебе такое красивое платье купил? Ребенок с гордостью отвечает: — Наревела!