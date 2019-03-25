Шоу-бизнес

23 марта, спустя десять дней после смерти Фелисити Томпсон, скончавшейся 13 марта в возрасте 18 лет, ее сестры и звездный брат Луи Томлинсон повеселились на дне рождения, выложив фотографии в Instagram. Семья отмечала 16-летие близнецов Фиби и Дэйзи. Томлинсоны весело провели время, устроив соревнования на гоночных машинках-картах. Как сообщает Daily Mail, снимками в соцсетях поделилась Дэйзи, назвав 27-летнего Луи «братом и своим лучшим другом». Она также написала, что этот день тяжело было пережить без Фелисити, но семья сделала его «таким веселым». При этом Дэйзи сообщила, что пришла к финишу последней, а чемпионом стал Луи. Мисс Томлинсон также показала снимки награждения победителей, где радостный Луи держит бутылку шампанского.

Томлинсон родился в семье Джоанны и Троя Остина. Его родители развелись, когда ему было всего два года, и он взял фамилию отчима Марка Томлинсона. Со стороны отца у него есть сестра Джорджия, а со стороны матери — Шарлотта, Фелисити, Дэйзи и Фиби. Джоанна умерла после долгой борьбы с лейкемией 7 декабря 2016 года в возрасте 43 лет.

Между тем медицинские эксперты пытаются выяснить причину сердечного приступа, произошедшего у юной Фелисити, которая ранее не страдала никакими серьезными заболеваниями. Проводятся экспертизы — в том числе токсикологическая. Друзья девушки говорили, что в последние годы, после смерти матери, она чересчур увлекалась диетами.

Луи и Фелисити

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