Путин развязывает новую войну: в сети указали на важный момент

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После того, как два военных самолета с сотней российских военных во главе с высокопоставленным генералом приземлились в аэропорту Каракаса (Венесуэла), в сети обратили внимание на то, что разрешение на использование военных за границей России официально принято не было.
Об этом в социальных сетях пишет публицист и блогер Сергей Талк: «Российские военные и военная техника прибыли в Венесуэлу. Я что-то пропустил, когда Совет Федерации выдал разрешение на применение военных за границей РФ, как того требует закон? Ясное дело, Валька (Валентина Матвиенко, глава Совета Федераций Федеральных Сборов РФ, — Ред.) бы его дала, но в данном случае даже формальности не стали соблюдать. Такое возможно тогда, когда у власти военная хунта — всякие полковники и подполковники».
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в Венесуэле по поводу прибытия российских военных заявили, что те будут «принимать участие в переговорах по военной подготовке и стратегии венесуэльской армии». Последняя была приведена в боевую готовность в феврале этого года. До этого США анонсировали передачу гуманитарной помощи венесуэльцам, а президент Дональд Трамп пригрозил военным Венесуэлы тяжелыми последствиями в том случае, если они продолжат поддерживать президета Николаса Мадуро.
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