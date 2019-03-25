Украинцы перестали воспринимать российское кино как ментально близкое: сделано интересное заявление

Общество

Начиная с 2014 года — начала российской агрессии в Украине — в нашей стране были запрещены почти 800 фильмов и сериалов. Пик запретов пришелся на 2014−2015 годы. Ранее сообщалось, что на конец 2014 года в Украине запретили 71 фильм и сериал с поддержавшим боевиков актером Иваном Охлобыстиным.

Об этом в интервью «Украинской правде. Жизнь», заявил руководитель Госкино Филипп Ильенко. «Зритель смотрит не только американское кино, он требует ментально близкий контент, касающийся его культурного контекста. До 2014 года российское кино занимало эту нишу на украинском рынке», — отметил он и добавил: «Сегодня украинский зритель перестал воспринимать русское кино как ментально близкое».

Руководитель Госкино отметил, что пик запретов российских фильмов и сериалов (всего с 2014 года таких было порядка 800) пришелся на 2014−2015 года. «Сейчас в этом все меньше потребности», — добавил Филипп Ильенко.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», имя участницы Comedy Woman, телеведущей Екатерины Варнавы, которой в 2017 году из-за выступлений в аннексированном Крыму был на пять лет запрещен въезд в Украину, пополнило «черный список» украинского Минкульта.



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