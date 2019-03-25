- 11:44 НАТО усиливает военное присутствие в Черном море
- 11:34 Синоптик предупредила о мокром снеге: какая погода ждет украинцев на этой неделе
- 11:28 Готов двигаться дальше, — Гвоздик завершил подготовку к чемпионскому бою
- 11:20 Отец Юлии Началовой назвал виновника ее бед и проблем со здоровьем
- 11:19 Знаменитого футболиста «Ливерпуля» избили в центре города
- 11:17 Стрелец получит выгодное предложение, а Деву ждет интересная поездка: гороскоп на неделю
- 11:10 Где смотреть онлайн Люксембург — Украина: расписание трансляций матча квалификации Евро-2020
- 10:55 Монах из Кении получил титул лучшего в мире учителя и приз в миллион долларов
- 10:54 Дали понять, что мне там не рады: Борис Акунин рассказал, почему навсегда уехал из России
- 10:42 В центре Киева группа пьяных парней устроила драку с охраной супермаркета
В центре Киева группа пьяных парней устроила драку с охраной супермаркета (видео)
В Киеве в ночь на 25 марта произошла драка между сотрудниками супермаркета BILLA и компанией парней. Конфликт случился из-за того, что молодые люди с явными признаками алкогольного опьянения зашли в магазин в запрещенное для продажи алкоголя время, открыли пиво прямо внутри супермаркета и стали его пить, даже не пытаясь расплатиться за товар.
Кассиры BILLA сделали парням замечание, попросили расплатиться и вызвали патрульных для оформления протокола о нарушении, сообщает Информатор.
В свою очередь, компания отреагировала агрессивно и начала кидаться на сотрудников магазина, после чего попыталась сбежать, так и не заплатив. Охрана супермаркета последовала за ними и уже на улице между участниками конфликта произошла драка.
Охранники пытались уладить все не применяя явной силы и просто заламывая парней, но те были настроены решительно: били охранников и кассиров ногами, а для более «внушительного» эффекта даже разгонялись и делали какие-то странные движения, напоминающие кадры из мультфильма «Кунг-фу панда». Все это длилось около 15 минут.
Увидев подъезжающий на Бессарабскую площадь патруль, пыл парней очень быстро усмирился. Один из трех представителей агрессивной компании сбежал, а еще двое остались «в руках» охранников. Сотрудники супермаркета передали нарушителей закона правоохранителям, которые составили протокол и провели разъяснительную беседу с буйными парнями. Допить пиво им так и не удалось, но и оплатить его желание также не возникло.
Как писали «ФАКТЫ», около месяца назад в Киеве пьяный покупатель устроил дебош в супермаркете, а по прибытии на место патрульных полицейских натравил на них своего бойцовского пса. Правоохранителям пришлось применить табельное оружие и застрелить собаку.
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
Одесса. Магазин. Покупатель жалуется директору: "Ваша продавщица обозвала меня старым хреном и еще другими пожилыми растениями!"