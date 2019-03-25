В центре Киева группа пьяных парней устроила драку с охраной супермаркета (видео)

Происшествия

В Киеве в ночь на 25 марта произошла драка между сотрудниками супермаркета BILLA и компанией парней. Конфликт случился из-за того, что молодые люди с явными признаками алкогольного опьянения зашли в магазин в запрещенное для продажи алкоголя время, открыли пиво прямо внутри супермаркета и стали его пить, даже не пытаясь расплатиться за товар.

Кассиры BILLA сделали парням замечание, попросили расплатиться и вызвали патрульных для оформления протокола о нарушении, сообщает Информатор.

В свою очередь, компания отреагировала агрессивно и начала кидаться на сотрудников магазина, после чего попыталась сбежать, так и не заплатив. Охрана супермаркета последовала за ними и уже на улице между участниками конфликта произошла драка.

Охранники пытались уладить все не применяя явной силы и просто заламывая парней, но те были настроены решительно: били охранников и кассиров ногами, а для более «внушительного» эффекта даже разгонялись и делали какие-то странные движения, напоминающие кадры из мультфильма «Кунг-фу панда». Все это длилось около 15 минут.

Увидев подъезжающий на Бессарабскую площадь патруль, пыл парней очень быстро усмирился. Один из трех представителей агрессивной компании сбежал, а еще двое остались «в руках» охранников. Сотрудники супермаркета передали нарушителей закона правоохранителям, которые составили протокол и провели разъяснительную беседу с буйными парнями. Допить пиво им так и не удалось, но и оплатить его желание также не возникло.

Как писали «ФАКТЫ», около месяца назад в Киеве пьяный покупатель устроил дебош в супермаркете, а по прибытии на место патрульных полицейских натравил на них своего бойцовского пса. Правоохранителям пришлось применить табельное оружие и застрелить собаку.

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