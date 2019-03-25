Шнуров рассказал, чем займется после роспуска «Ленинграда»

Шоу-бизнес

Известный российский музыкант Сергей Шнуров, заявивший о роспуске своей группировки «Ленинград» и прощальном туре коллектива, признался, чем займется после ухода из шоу-бизнеса. Музыкант рассказал, что хочет посвятить себя живописи.

«Живопись вообще такая штука, она успокаивает, меня по крайней мере. Я мыслями начинаю дрейфовать по холсту, и мне классно. Ну да, помалюю что-нибудь», сказал Шнуров.

Напомним, живописью Шнуров увлекся более десяти лет назад. Он разработал собственный стиль который назвал «брендреализмом». Как художник, он показывает, что в современном мире людей окружают не чистые явления, а только продукты-бренды, создаваемые искусственно.

Первая выставка работ Шнурова в стиле брендреализма была представлена в 2006 году, все его картины тогда были проданы. Кстати, музыкант не скрывает, что рисует ради коммерческого успеха. Свою самую дорогую картину он продал за 30 тысяч евро.

Напомним, группировка «Ленинград» отправится в последний стадионный тур по городам России и поставит точку в своем существовании. Пресс-секретарь коллектива Дмитрий Гугучкин сказал, что подобное решение назревало уже несколько лет.

Ранее «ФАКТЫ» писали о том, что Шнуров с Ксенией Собчак устроили матерную перепалку в сети.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter