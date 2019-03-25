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В Одессе ищут двух пропавших малолетних сестер: в полиции показали их фото
В Одессе пропали без вести две малолетние сестры Виталина и Виолетта. В полиции Одесской области дали приметы, по которым их можно найти.
«Разыскиваются Лазаренко Виталина, 2011 г. р. и Лазаренко Виолетта, 2009 г. р. Приметы Лазаренко Виталины: на вид 7−9 лет, рост примерно 115 см, глаза темные, волосы светлые средней длины, худощавая. Была одета: красная шапка, куртка синего цвета, синие брюки с полосками по бокам с цветами, кроссовки белые. Приметы Лазаренко Виолетты: на вид 9−10 лет, рост 115−120 см, худощавая, волосы темные до плеч. Была одета: фиолетовая шапка, синяя джинсовая куртка, джинсы синего цвета, ботинки с цветами», — говорится в сообщении полиции.
В полиции призвали всех, кому что-либо известно о местонахождении девушек, сообщить по телефону (048) 766 89 98 или по спецлинии «102».
Как писали «ФАКТЫ», ранее полиция объявила в розыск злоумышленников, которые 8 марта около 23:00 стреляли в патрульных. Инцидент произошел на автодороге М-21 «Выступовичи — Житомир — Могилев-Подольский».
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