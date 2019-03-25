Мир

"Беспилотный трамвай" от "Роскосмоса" вызвал волну насмешек в сети

Глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин, который находится под американскими санкциями, рассказал российским СМИ, что медицинская компания «Инвитро» и Объединённая ракетно-космическая корпорация (принадлежит «Роскосмосу») разработают образец беспилотного медицинского трамвая. Это вызвало насмешки и троллинг в сети.

По мнению Рогозина, трамвай будет с Wi-Fi, с элементами медобслуживания — когда человек садится в трамвай и по дороге может пройти минимальное медицинское обслуживание.

По этому поводу «Лентач» пишет: «Правда, в „Сколково“ считают, что в таком трамвае даже нельзя будет нормально измерить давление»

Рогозин отмечает, что финансированием пилотного трамвая займется «Инвитро». По его словам, этот трамвай будет стоить дешевле аналогов: 26 миллионов вместо 36, за которые сейчас приобретают их местные администрации.

«Это все, что вам нужно знать о российской космонавтике и её руководстве. Я бы только еще дал этому трамваю имя — „Федерация“», — написал в Facebook российский авиаэксперт Вадим Лукашевич.

Пользователи соцсетей так прокомментировали эту новость:

«Эту ракету рогоЗену из навоза, потом замороженного для устойчивости и надежности ракеты, вылепит якутский мастер».

«Кремлёвский мечтатель»

«Говно и палки бьют все рекорды».

«Глина, какшки и мох?»

«Из патриотизма и молитв».

«Из того, что его сынок прихватил в корпорации Ил».

«Тоже мне объявился „учёный“ по стратегическому ракетостроению».

«Лучше бы поведал, как дела с оборонным заказом, который сын провалил».

«Ну может это орбитальный трамвай?»

«С Байконура стартовать будет?»

«Он будет беспилотным, а может и безврачебным?»

«А он с космосом всё наладил уже?!»

«Теперь на России и трамваев не будет. Нет повести печальнее на свете… Завидую молча».

«Мне кажется, он специально идиотничает. Создает такой белый шум, чтоб отвлекать от серьезных проблем. Клоун тоже профессия».

Напомним, за странные высказывания «космического министра» Путина изобразили карикатурой.

Ранее «ФАКТЫ» писали о том, что «Роскосмос», возглавляемы Рогозиным, прославился в последнее время рядом скандалов и неудач. Даже руководство РФ признало, что космическая отрасль развивается в России медленнее, чем это нужно.

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